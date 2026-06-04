Nie żyje członek Galerii Sław! Przez lata był kapitanem swojej reprezentacji
W wieku 77 lat zmarł John Fergus Slattery, wybitny irlandzki rugbysta i wielokrotny reprezentant kraju. Informację o śmierci sportowca przekazał jego wieloletni klub, Blackrock College RFC.
W trakcie swojej kariery Slattery wystąpił w 61 meczach w barwach reprezentacji Irlandii, z czego w 18 spotkaniach pełnił funkcję kapitana. W latach 1982 i 1985 sięgnął z tą drużyną po trofeum Triple Crown.
Największą rozpoznawalność przyniósł mu jednak udział w tournee zespołu British & Irish Lions w 1974 roku. Kadra ta nie przegrała wówczas żadnego spotkania w Republice Południowej Afryki, a Irlandczyk rozpoczął w podstawowym składzie wszystkie cztery najważniejsze mecze.
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W dorobku byłego rugbisty znajduje się także 18 spotkań rozegranych dla ekipy Barbarians. Wziął on udział między innymi w słynnym starciu z nowozelandzką reprezentacją w Cardiff w 1973 roku, podczas którego zanotował punktowane przyłożenie.
W uznaniu jego boiskowych zasług, w 2007 roku został on oficjalnie włączony do Międzynarodowej Galerii Sław Rugby (International Rugby Hall of Fame).Przejdź na Polsatsport.pl