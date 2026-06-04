Nie żyje legendarny napastnik Chelsea. Przez ponad 40 lat był najlepszym strzelcem klubu

Piłka nożna

Nie żyje Bobby Tambling. Miał 84 lata. Przez wiele lat były napastnik Chelsea pozostawał najlepszym strzelcem w historii klubu z zachodniego Londynu. Dopiero w 2013 roku wyprzedził go Frank Lampard.

Palące się świece w ciemności.
Fot. PAP
Zmarł były napastnik Chelsea Bobby Tambling.

Były snajper Chelsea zmarł w wieku 84 lat po długiej walce z chorobą. O jego śmierci poinformował klub Crosshaven AFC z miasta Cork w południowej Irlandii. To właśnie tam po zakończeniu piłkarskiej kariery pracował jako trener.

 

- Bobby pozostawia po sobie ogromną pustkę w naszym życiu. Wszyscy jesteśmy lepszymi, życzliwszymi i bogatszymi ludźmi dzięki temu, że go znaliśmy. Jego ciepło, mądrość, poczucie humoru i miłość pozostaną z nami na zawsze - zakomunikował klub.

 

ZOBACZ TEŻ: Nie żyje 33-letni piłkarz. Grał w Serie A i reprezentacji

 

Anglik rozegrał w barwach Chelsea 330 meczów i strzelił 202 gole. Do dziś pozostaje również rekordzistą klubu. Jest jedynym piłkarzem w historii „The Blues”, który zdobył pięć bramek w jednym spotkaniu. Dokonał tego w meczu z Aston Villą w 1966 roku.

IB, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ANGLIAINNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: SC Freiburg - Aston Villa. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 