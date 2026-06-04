Nie żyje legendarny napastnik Chelsea. Przez ponad 40 lat był najlepszym strzelcem klubu
Nie żyje Bobby Tambling. Miał 84 lata. Przez wiele lat były napastnik Chelsea pozostawał najlepszym strzelcem w historii klubu z zachodniego Londynu. Dopiero w 2013 roku wyprzedził go Frank Lampard.
Były snajper Chelsea zmarł w wieku 84 lat po długiej walce z chorobą. O jego śmierci poinformował klub Crosshaven AFC z miasta Cork w południowej Irlandii. To właśnie tam po zakończeniu piłkarskiej kariery pracował jako trener.
- Bobby pozostawia po sobie ogromną pustkę w naszym życiu. Wszyscy jesteśmy lepszymi, życzliwszymi i bogatszymi ludźmi dzięki temu, że go znaliśmy. Jego ciepło, mądrość, poczucie humoru i miłość pozostaną z nami na zawsze - zakomunikował klub.
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Anglik rozegrał w barwach Chelsea 330 meczów i strzelił 202 gole. Do dziś pozostaje również rekordzistą klubu. Jest jedynym piłkarzem w historii „The Blues”, który zdobył pięć bramek w jednym spotkaniu. Dokonał tego w meczu z Aston Villą w 1966 roku.Przejdź na Polsatsport.pl