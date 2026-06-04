Niebywały awans Chwalińskiej. Znajdzie się w czołówce!

Chwalińska zaczęła zmagania na paryskich kortach w kwalifikacjach. Musiała przejść przez trzy rundy, żeby znaleźć się w drabince głównej. Następnie pokonała Qinwen Zheng, Elise Mertens, Marię Sakkari, Diane Parry, Annę Kalinską oraz w półfinale Dianę Sznajder.

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Finał Roland Garros 2026 to największy sukces Chwalińskiej, który wiąże się z gigantycznym awansem w rankingu WTA. Polka zaczynała turniej jako 114. zawodniczka świata. Po piątkowym zwycięstwie ma już pewność, że znajdzie się na co najmniej 21. pozycji!

A to wcale nie musi być koniec. Sobotni finał z Andriejewą może dać jej kolejny awans. Jeśli wygra cały turniej, znajdzie się na 14. miejscu.

W zestawieniu znajdują się też inne Polki. Iga Świątek jest trzecia, Magdalena Fręch - 43., a Magda Linette - 60.