Niebywały awans Chwalińskiej. Znajdzie się w czołówce!

Tenis

Maja Chwalińska jest już w finale Roland Garros 2026. To oznacza kolejny awans w zestawieniu najlepszych zawodniczek świata. Na którym miejscu będzie Polka po kolejnej aktualizacji rankingu WTA?

Kobieta w żółtej bluzce i czarnej spódniczce gra w tenisa, uderzając piłkę rakietą.
fot. PAP
Chwalińska w finale Roland Garros 2026

Chwalińska zaczęła zmagania na paryskich kortach w kwalifikacjach. Musiała przejść przez trzy rundy, żeby znaleźć się w drabince głównej. Następnie pokonała Qinwen Zheng, Elise Mertens, Marię Sakkari, Diane Parry, Annę Kalinską oraz w półfinale Dianę Sznajder.

 

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Finał Roland Garros 2026 to największy sukces Chwalińskiej, który wiąże się z gigantycznym awansem w rankingu WTA. Polka zaczynała turniej jako 114. zawodniczka świata. Po piątkowym zwycięstwie ma już pewność, że znajdzie się na co najmniej 21. pozycji!

 

A to wcale nie musi być koniec. Sobotni finał z Andriejewą może dać jej kolejny awans. Jeśli wygra cały turniej, znajdzie się na 14. miejscu.

 

W zestawieniu znajdują się też inne Polki. Iga Świątek jest trzecia, Magdalena Fręch - 43., a Magda Linette - 60.

 

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Chwalińska vs Mirra Andriejewa. Maja zwyciężczynią Roland Garros!?
ROLAND GARROSTENIS
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