Oficjalnie! Liverpool ogłosił następcę Arne Slota

"Liverpool potwierdza, że Andoni Iraola zgodził się objąć funkcję nowego głównego trenera przed sezonem 2026/27" - napisano w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej "The Reds".

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43-letni Hiszpan trzy ostatnie sezony spędził w innym zespole Premier League - AFC Bournemouth. Szczególnie udany był ten ostatni, w którym "Wisienki" zajęły szóste miejsce i zakwalifikowały się do europejskich pucharów po raz pierwszy w historii.

- Jestem bardzo podekscytowany, bo każdy zna Liverpool, każdy wie, że to wielki klub, gigantyczny klub, jeden z największych na świecie. Nie trzeba wiele, żeby być skuszonym przez Liverpool - powiedział.

Agencja AP skomentowała, że klub z północy Anglii podejmuje duże ryzyko zatrudniając Iraolę, bo Hiszpan nigdy nie prowadził topowego klubu ani nie zdobył żadnego istotnego trofeum. Może jedynie pochwalić się Pucharem Cypru z AEK Larnaka, a później awansem do hiszpańskiej ekstraklasy przez baraże z Rayo Vallecano.

Slot w 2024 roku zastąpił w Liverpoolu niezwykle popularnego, wieloletniego szkoleniowca Juergena Kloppa. W pierwszym roku doprowadził drużynę do 20. tytułu mistrza kraju.

Minionego lata klub wydał jednak na transfery bezprecedensową kwotę 570 milionów dolarów, ale większość kosztownych transferów, m.in. Niemiec Florian Wirtz, Holender Jeremie Frimpong czy często kontuzjowany szwedzki napastnik Alexander Isak, nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

Ekipa z Anfield w sezonie 2025/26 zajęła piątą pozycję w Premier League i odpadła w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

HP, PAP