Oto najdroższy piłkarz Ekstraklasy! Trzeba zapłacić za niego fortunę

Lech Poznań obronił tytuł mistrza Polski w sezonie 2025/26. Genialnie spisali się przede wszystkim Ali Gholizadeh, Mikael Ishak czy Luis Palma. Sukces nie byłby jednak możliwy, gdyby nie znakomita defensywa.

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Portal Transfermarkt opublikował zestawienie najdrożej wycenianych piłkarzy w Ekstraklasie. Liderem jest Wojciech Mońka, który był najlepszym obrońcą rozgrywek i jest obecnie wart aż dziesięć milionów euro. Tym samym zanotował wzrost wartości o sześć milionów.

Tuż za nim znajduje się Tomas Bobcek, który spadł z ligi z Lechią Gdańsk, oraz Jonatan Braut Brunes z Rakowa Częstochowa. Obaj są warci osiem milionów euro. Poza Mońką wśród najdrożej wycenianych zawodników Lecha pojawili się Antoni Kozubal oraz Michał Gurgul.

Oto ranking najdroższych piłkarzy w Ekstraklasie:

1. Wojciech Mońka (Lech Poznań) - 10 mln euro

2. Tomas Bobcek (Lechia Gdańsk) - 8 mln

2. Jonatan Braut Brunes (Raków Częstochowa) - 8 mln

4. Marcel Reguła (Zagłębie Lubin) - 7 mln

5. Antoni Kozubal (Lech Poznań) - 6 mln

6. Lukas Ambros (Górnik Zabrze) - 5 mln

6. Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok) - 5 mln

6. Oskar Wójcik (Cracovia) - 5 mln

9. Michał Gurgul (Lech Poznań) - 4,5 mln

9. Bartosz Mazurek (Jagiellonia Białystok) - 4,5 mln

HP, Polsat Sport