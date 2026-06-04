Pierwsza w historii! Niesamowity wyczyn Mai Chwalińskiej w Roland Garros

Maja Chwalińska kontynuuje swoją piękną przygodę. Polska tenisistka pokonała w czwartek Rosjankę Dianę Sznajder i awansowała do finału Roland Garros.

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Nasza rodaczka pisze w Paryżu historię. Jest bowiem pierwszą tenisistką w Erze Open, która dotarła do finału francuskiej imprezy, przedzierając się wcześniej przez eliminacje.

To nie koniec. Chwalińska jest także drugą kwalifikantką w Erze Open, która wystąpi w finale Wielkiego Szlema. Wcześniej dokonała tego tylko Brytyjka Emma Raducanu, wygrywając następnie US Open 2021.

Decydujący o tytule Roland Garros mecz odbędzie się w sobotę 6 czerwca. Przeciwniczką Chwalińskiej będzie rozstawiona z "8" Rosjanka Mirra Andriejewa.

jc, Polsat Sport