Polscy tenisiści zareagowali na sukces Chwalińskiej! Ten wpis mówi wszystko

Maja Chwalińska pokonała Dianę Sznajder w półfinale wielkoszlemowego Roland Garros 7:6 (4). 6:4 i zagra o tytuł. Jej rywalką będzie Mirra Andriejewa.

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Nie trzeba było długo czekać na reakcję polskich tenisistów.

"Brawo Maja. Jeszcze jeden krok" - napisała Magda Linette w mediach społecznościowych.

Magdalena Fręch udostępniła wpis, dodając trzy emotikony ognia. Podobnie zrobił Hubert Hurkacz, który dołączył jeszcze emotikony bicepsa i pucharu.

"Maja wciąż bezlitosna dla swoich rywalek! Proszę Państwa, Maja Chwalińska w finale Wielkiego Szlema! Co za historia, co za turniej i co za emocje! Trzymamy kciuki za wielki finał!" - podsumowała Urszula Radwańska.

Wielki finał Roland Garros odbędzie się w sobotę 6 czerwca.

HP, Polsat Sport