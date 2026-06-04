Polscy tenisiści zareagowali na sukces Chwalińskiej! Ten wpis mówi wszystko
Maja Chwalińska awansowała do wielkiego finału Roland Garros. Na jej sukces błyskawicznie zareagowali polscy tenisiści. "Jeszcze jeden krok" - brzmi jeden z wpisów.
Maja Chwalińska pokonała Dianę Sznajder w półfinale wielkoszlemowego Roland Garros 7:6 (4). 6:4 i zagra o tytuł. Jej rywalką będzie Mirra Andriejewa.
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Nie trzeba było długo czekać na reakcję polskich tenisistów.
"Brawo Maja. Jeszcze jeden krok" - napisała Magda Linette w mediach społecznościowych.
Magdalena Fręch udostępniła wpis, dodając trzy emotikony ognia. Podobnie zrobił Hubert Hurkacz, który dołączył jeszcze emotikony bicepsa i pucharu.
"Maja wciąż bezlitosna dla swoich rywalek! Proszę Państwa, Maja Chwalińska w finale Wielkiego Szlema! Co za historia, co za turniej i co za emocje! Trzymamy kciuki za wielki finał!" - podsumowała Urszula Radwańska.
Wielki finał Roland Garros odbędzie się w sobotę 6 czerwca.Przejdź na Polsatsport.pl