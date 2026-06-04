Polscy tenisiści zareagowali na sukces Chwalińskiej! Ten wpis mówi wszystko

Tenis

Maja Chwalińska awansowała do wielkiego finału Roland Garros. Na jej sukces błyskawicznie zareagowali polscy tenisiści. "Jeszcze jeden krok" - brzmi jeden z wpisów.

Kobieta grająca w tenisa, uderzająca piłkę rakietą.
fot. PAP
Maja Chwalińska zagra o tytuł Roland Garros

Maja Chwalińska pokonała Dianę Sznajder w półfinale wielkoszlemowego Roland Garros 7:6 (4). 6:4 i zagra o tytuł. Jej rywalką będzie Mirra Andriejewa.

 

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Nie trzeba było długo czekać na reakcję polskich tenisistów.

 

"Brawo Maja. Jeszcze jeden krok" - napisała Magda Linette w mediach społecznościowych. 

 

Magdalena Fręch udostępniła wpis, dodając trzy emotikony ognia. Podobnie zrobił Hubert Hurkacz, który dołączył jeszcze emotikony bicepsa i pucharu.

 

"Maja wciąż bezlitosna dla swoich rywalek! Proszę Państwa, Maja Chwalińska w finale Wielkiego Szlema! Co za historia, co za turniej i co za emocje! Trzymamy kciuki za wielki finał!" - podsumowała Urszula Radwańska.

 

Wielki finał Roland Garros odbędzie się w sobotę 6 czerwca. 

HP, Polsat Sport
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Chwalińska vs Mirra Andriejewa. Maja zwyciężczynią Roland Garros!?
MAJA CHWALIŃSKAROLAND GARROSTENISTURNIEJE ATP I WTAWTA
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