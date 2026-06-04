Polska - Czechy. Skrót meczu Ligi Narodów siatkarek (WIDEO)

Siatkówka

Polskie siatkarki rozegrały drugi mecz tegorocznej edycji Ligi Narodów. W chińskim Nankin pokonały reprezentację Czech 3:0, odnosząc drugie zwycięstwo w rozgrywkach. Zobacz skrót meczu Polska - Czechy.

Polskie siatkarki świętują zwycięstwo na boisku, otaczając się nawzajem po udanej akcji.
fot. FIVB
Polskie siatkarki grają w Lidze Narodów. W drugim meczu pokonały reprezentację Czech.

Polskie siatkarki pewnie pokonały reprezentację Czech 3:0 i odniosły drugie zwycięstwo w VNL 2026, po 3:2 Belgią na inaugurację. W piątek zmierzą się z Serbią, a zmagania na turnieju w mieście Nankin zakończą w niedzielę spotkaniem z Chinkami.

 

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Najwięcej punktów: Martyna Łukasik (15), Monika Lampkowska (12), Oliwia Sieradzka (10) - Polska; Helena Grozer (13) - Czechy. Polki miały wyraźną przewagę w ofensywie (skuteczność w ataku 43%-39%, punkty 51-39) i popełniły mniej błędów (15, przy 17 rywalek); gorzej od rywalek punktowały blokiem (6-7) i zagrywką (1-3).

 

Polska – Czechy 3:0 (25:22, 25:22, 25:20)

 

Polska: Julia Szczurowska, Magdalena Jurczyk, Monika Lampkowska, Martyna Łukasik, Anna Obiała, Katarzyna Wenerska – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Oliwia Sieradzka, Alicja Grabka, Maja Koput. Trener: Stefano Lavarini.
Czechy: Kveta Grabovska, Magdalena Jehlarova, Michaela Mlejnkova, Helena Grozer, Ela Koulisiani, Monika Brancuska – Daniela Digrinova (libero) oraz Gabriela Orvosova, Pavla Smidova, Eva Svobodova, Ema Kneiflova, Bara Rejmanova. Trener: Ioannis Athanasopoulos.

 

Sędziowie: Ksenija Jurkovic (Chorwacja) – Denny Cespedes (Dominikana).

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

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