Polska - Czechy. Skrót meczu Ligi Narodów siatkarek (WIDEO)

Polskie siatkarki pewnie pokonały reprezentację Czech 3:0 i odniosły drugie zwycięstwo w VNL 2026, po 3:2 Belgią na inaugurację. W piątek zmierzą się z Serbią, a zmagania na turnieju w mieście Nankin zakończą w niedzielę spotkaniem z Chinkami.

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Najwięcej punktów: Martyna Łukasik (15), Monika Lampkowska (12), Oliwia Sieradzka (10) - Polska; Helena Grozer (13) - Czechy. Polki miały wyraźną przewagę w ofensywie (skuteczność w ataku 43%-39%, punkty 51-39) i popełniły mniej błędów (15, przy 17 rywalek); gorzej od rywalek punktowały blokiem (6-7) i zagrywką (1-3).

Polska – Czechy 3:0 (25:22, 25:22, 25:20)

Polska: Julia Szczurowska, Magdalena Jurczyk, Monika Lampkowska, Martyna Łukasik, Anna Obiała, Katarzyna Wenerska – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Oliwia Sieradzka, Alicja Grabka, Maja Koput. Trener: Stefano Lavarini.

Czechy: Kveta Grabovska, Magdalena Jehlarova, Michaela Mlejnkova, Helena Grozer, Ela Koulisiani, Monika Brancuska – Daniela Digrinova (libero) oraz Gabriela Orvosova, Pavla Smidova, Eva Svobodova, Ema Kneiflova, Bara Rejmanova. Trener: Ioannis Athanasopoulos.

Sędziowie: Ksenija Jurkovic (Chorwacja) – Denny Cespedes (Dominikana).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

RM, Polsat Sport