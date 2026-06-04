Liga Narodów siatkarek: Polska - Serbia. Gdzie oglądać mecz? Transmisja TV i stream online

W pierwszym tygodniu Ligi Narodów siatkarki reprezentacji Polski rywalizują na turnieju w chińskim Nankin. Na inaugurację pokonały Belgię 3:2, a w drugim spotkaniu zmierzyły się z Czeszkami i zwyciężyły 3:0.

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Kolejnym przeciwnikiem Polek będzie reprezentacja Serbii. Obie drużyny miały już okazję zagrać ze sobą w tym roku. Podczas turnieju towarzyskiego w Genui podopieczne trenera Stefano Lavariniego pewnie wygrały 3:0.

Serbki zmagania w VNL 2026 rozpoczęły meczem z Tajlandią, w którym pokonały rywalki w trzech setach. Drużyna prowadzona przez trenera Zorana Terzicia z pewnością będzie chciała zrehabilitować się po słabym występie w poprzedniej edycji, którą zakończyła na piętnastym miejscu.

Dla siatkarek reprezentacji Polski mecz z Serbią będzie przedostatnim starciem na turnieju w Chinach. W sobotę będą miały dzień przerwy, a na zakończenie zmierzą się w niedzielę z gospodyniami.

W ósmej edycji Ligi Narodów siatkarek rywalizuje osiemnaście reprezentacji. W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz, czyli reprezentacja Chin, awansują do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w dniach 22-26 lipca w Makau.

Kiedy mecz Polska - Serbia? Gdzie obejrzeć transmisję?

Transmisja meczu Polska - Serbia w piątek 5 czerwca o godzinie 13.15 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 12.30.

RM, Polsat Sport