Polska - Serbia. Wynik meczu polskich siatkarek. Kto wygrał?

Za polskimi siatkarkami dwa mecze w Lidze Narodów 2026. Podopieczne Stefano Lavariniego najpierw pokonał po tie-breaku reprezentację Belgii, a następnie do zera kadrę Czech.

W trzecim meczu polskie siatkarki zmierzą się z Serbkami.

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W ósmej edycji Ligi Narodów siatkarek gra 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej oraz 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn rywalizuje w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz, czyli reprezentacja Chin, awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.

Polska - Serbia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarek Polska - Serbia poznamy w piątek 5 czerwca. O tym, kto wygrał mecz Polska - Serbia, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport