Polski olimpijczyk apeluje przed meczem. "Proszę, abyście wierzyli"

Dla Polaków spotkania z Czechami (godz. 19.45) i wiceliderami rankingu FIBA Amerykanami (21.35) to mecze o „być albo nie być”, bo po dwóch porażkach z Mongolią (19:21) i Łotwą (20:22 do dogrywce) zajmują ostatnie miejsce w grupie B. Na ich korzyść przemawia to, że mają sprawy w swoich rękach i że są jak na razie najbardziej ofensywną drużyną grupy – przy równej liczbie dużych punktów za zwycięstwa liczą się bowiem właśnie zdobyte tzw. małe punkty.

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- Tu jest zacięta rywalizacja i wszyscy są na bardzo podobnym poziomie. O zwycięstwie decydują naprawdę małe detale, niuanse. Czasami troszeczkę szczęścia rozstrzyga, kto przechodzi dalej. Każdy mecz jest inny, nie ma faworytów. Trzeba być skupionym przez cały czas trwania spotkania, turnieju. Wiem, że jesteśmy gotowi, żeby zrobić jutro wielkie rzeczy – podkreślił.

Koszykarz, który w reprezentacji w tradycyjnej odmianie dyscypliny rozegrał 103 mecze, dodał, że lata występów w obydwu kadrach, ale szczególnie 3x3, nauczyły go, że nigdy nie można być niczego pewnym przed końcową syreną.

- Mamy taką samą sytuację jak podczas mistrzostw świata w Wiedniu (w 2023 roku – PAP), gdy przegraliśmy dwa pierwsze mecze, a potem po dniu odpoczynku i analizie, przystąpiliśmy do spotkań z Litwą i Belgią, które musieliśmy wygrać i tak się stało. Tabela w grupie się zmieniła, więc proszę kibiców, żeby i teraz po prostu w nas wierzyli. Koszykówka 3x3 to nieobliczalny sport, tu się tak dużo dzieje – powiedział 39-letni zawodnik.

Rekordzista pod względem liczby złotych medali mistrzostw Polski w koszykówce 5x5 - ma ich 10 (w latach 2007-2012 z Prokomem Treflem Sopot/Asseco Gdynia oraz w latach 2015-2017 i 2020 roku ze Stelmetem BC Zielona Góra), zachowuje zimną głowę i wiarę w drużynę.

- Wierzę w moich chłopaków, w zespół. Wiadomo, jesteśmy trochę poobijani, ale to normalne. Przeanalizowaliśmy naszą grę i naprawdę bardzo dobrze to wyglądało. Zabrakło dosłownie tego ułamka szczęścia, aby wyjść po pierwszym dniu z bilansem 2-0, a nie 0-2 – dodał kapitan reprezentacji.

Koszykarz pochodzący z Elbląga przyznał, że pewnym mankamentem może być brak zgrania. Marcel Ponitka dołączył do kadry dopiero kilka dni przed turniejem ze względu na udział spotkaniach o awans do ekstraklasy w tradycyjnej odmianie (jego ŁKS Łódź przegrał ostatecznie z Astorią Bydgoszcz 2-3).

- Oczywiście to, że nie trenowaliśmy dłużej razem przekłada się w jakimś stopniu na boisko. Chcielibyśmy 365 dni w roku spędzać ze sobą, no może nieco mniej, ale nie mamy takich możliwości. Wybraliśmy możliwie jak najmocniejszy skład pod względem doświadczenia, koszykarskiego IQ - czytania gry i wszystkich innych rzeczy, które są ważne. Na ten moment to najlepszy skład, choć bez takiego typowego, klasycznego, wysokiego zawodnika. Myślę, że fajnie to funkcjonuje.

- W czwartek rzucimy na szalę wszystko, co mamy. Mam nadzieję, że damy radę, że „obrócimy” tabelę i będziemy się cieszyć z awansu do kolejnej fazy – powiedział.

W tabeli grupy B prowadzi nieoczekiwanie Czesi, którzy mają dwie wygrane, w tym z Amerykanami 21:20. Pozostałe trzy zespoły: Łotwa, Mongolia i USA mają po jednym zwycięstwie i porażce.

- Zwycięstwo Czechów nad Amerykanami pokazuje właśnie to, jak pięknym sportem jest koszykówka 3x3. Na początek skupiamy się tyko na meczu z Czechami - chcemy go wygrać i tyle. „Idziemy” od spotkania do spotkania. Wygramy pierwszy mecz i wiemy co mamy na szali przed drugim. Nasz dorobek punktowy jest naprawdę bardzo dobry. To wielka rzadkość, że drużyna, która ma najwięcej zdobytych punktów w grupie zajmuje ostatnie miejsce. To jest troszeczkę paradoks, ale też dobry punkt wyjścia dla nas – podkreślił.

Zamojski jest pod wrażeniem dopingu kibiców, którzy wspierają reprezentacje, doceniają poświęcenie i walkę jej zawodników.

- Ta energia fanów przekłada się na naszą grę, czuję to naprawdę. Myślę, że to było widać po naszym zachowaniu, po naszych emocjach, jak dawaliśmy im upust na boisku i jak byliśmy „nakręceni”. Grałem na kilku mistrzostwach Europy, świata, dwóch igrzyskach, itd., ale tu pod Pałacem Kultury jest coś specjalnego, coś wyjątkowego. Gramy przed swoimi kibicami, przed swoimi rodzinami, przyjaciółmi, znajomymi. To jest coś pięknego, że tak wielka, największa impreza w tym roku w 3x3, zagościła w Polsce. Jak widać, organizacyjnie to jest top topów i naprawdę nie mamy się czego wstydzić – zaznaczył.

Doświadczony zawodnik zdradził, że po raz pierwszy w historii będzie mu kibicować cała rodzina – żona i czwórka dzieci oraz inni najbliżsi.

- To jest coś pięknego, coś naprawdę fantastycznego. Dzieciaki są już w komplecie, cała rodzina. Pierwszy raz to się zdarzy, że wszyscy będą na najważniejszych dla mnie meczach i wiem, że dadzą mi dużo szczęścia w czwartek – podkreślił.

PI, PAP