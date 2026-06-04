Polski tenisista w ćwierćfinale! Wystarczyła nieco ponad godzina gry

Majchrzak kontynuuje w Anglii przygotowania do wielkoszlemowego Wimbledonu. W pierwszej rundzie polski tenisista pokonał reprezentującego Australię Jamesa McCabe'a 7:6 (7-3), 6:3 i awansował do kolejnej fazy rozgrywek, gdzie na jego drodze stanął Gill.

Mecz rozpoczął się dla Polaka znakomicie. Szybko przełamał on rywala, dzięki czemu w kolejnych gemach swobodnie kontrolował przebieg gry, bezpiecznie utrzymując swoją przewagę. W dziewiątej partii zawodnik pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego po raz drugi w tym spotkaniu odebrał serwis przeciwnikowi i w rezultacie wygrał pierwszego seta 6:3.

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Druga odsłona starcia miała bardzo podobny przebieg i zakończyła się identycznym rezultatem. Tym razem Polak potrzebował zaledwie jednego przełamania, aby zamknąć seta, pokonać Brytyjczyka i przypieczętować swój awans do kolejnej rundy.

W ćwierćfinale turnieju w Birmingham jego przeciwnikiem będzie Sho Shimabukuro. Japończyk, zajmujący obecnie 103. miejsce w rankingu ATP, również zameldował się na tym etapie rywalizacji bez straty seta.

Kamil Majchrzak (78. ATP) - Felix Gill (240. ATP) 6:3, 6:3.

ŁO, Polsat Sport