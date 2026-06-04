Roland Garros: Alexander Zverev - Jakub Mensik. Relacja live i wynik na żywo

Roland Garros to drugi w sezonie, po Australian Open, turniej wielkoszlemowy. Zmagania na nawierzchni ziemnej w Paryżu odbywają się w dniach 24 maja - 7 czerwca.

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W jednym z ćwierćfinałów mierzą się rozstawieni z "2" i "26" odpowiednio Niemiec Alexander Zverev i Czech Jakub Mensik.

Pierwszy z nich w drodze do tego etapu zmagań odprawił Francuza Benjamina Bonziego, Czecha Tomasa Machaca, kolejnego reprezentanta gospodarzy Quentina Halysa, Holendra Jespera de Jonga i Hiszpana Rafaela Jodara.

Drugi z tenisistów wyeliminował dotychczas w Paryżu Francuza Titouana Drogueta, Argentyńczyka Mariano Navone, Australijczyka Alexa de Minaura, Rosjanina Andrieja Rublowa oraz Brazylijczyka Joao Fonsekę.

To drugie bezpośrednie starcie Zvereva i Mensika. Poprzednio, 28 kwietnia tego roku w Madrycie, lepszy w trzech partiach okazał się Niemiec.

Relacja live i wynik na żywo meczu Alexander Zverev - Jakub Mensik na Polsatsport.pl.

jc, Polsat Sport