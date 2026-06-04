Roland Garros: Matteo Arnaldi - Flavio Cobolli. Relacja live i wynik na żywo

Roland Garros to drugi w sezonie, po Australian Open, turniej wielkoszlemowy. Zmagania na nawierzchni ziemnej w Paryżu odbywają się w dniach 24 maja - 7 czerwca.

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W jednym z ćwierćfinałów mierzą się Włosi - Matteo Arnaldi oraz rozstawiony z numerem 10. Flavio Cobolli.

Pierwszy z nich w drodze do tego etapu zmagań odprawił Holendra Tallona Griekspoora, Greka Stefanosa Tsitsipasa, Belga Raphaela Collignona, Amerykanina Francesa Tiafoe i swojego rodaka Matteo Berrettiniego, który skreczował.

Drugi z tenisistów wyeliminował dotychczas w Paryżu innego Włocha Andreę Pellegrino, Chińczyka Yibinga Wu, Amerykanów Learnera Tiena i Zachary'ego Svajdę oraz Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a.

To szóste bezpośrednie starcie Arnaldiego i Cobollego. Bilans to 3-2 na korzyść pierwszego. Ich ostatnią potyczkę, podczas zeszłorocznej edycji Roland Garros, zwyciężył natomiast Cobolli.

Relacja live i wynik na żywo meczu Matteo Arnaldi - Flavio Cobolli na Polsatsport.pl.

jc, Polsat Sport