"Słaby występ i uderzenie życia uratowało nam mecz". Były reprezentant Polski ocenia

Tomasz LachPiłka nożna

Polska zremisowała z Nigerią 2-2 w towarzyskim meczu w Warszawie. Selekcjoner Jan Urban sprawdził 16 zawodników, w tym jednego debiutanta - Karola Czubaka. Występ poszczególnych piłkarzy ocenił 19-krotny reprezentant Polski Andrzej Niedzielan.

Piłkarz reprezentacji Polski w białej koszulce z numerem "3" i czerwonych spodenkach, z rozłożonymi ramionami na boisku.
fot. PAP
Przemysław Wiśniewski zdobył bramkę na wagę remisu w meczu Polska - Nigeria

Pierwszy skład:

Kamil Grabara – lepszy rękami niż nogami.

 

Przemysław Wiśniewski – słaby mecz, brak pewności siebie, ale uderzenie życia uratowało jego mecz i remis Polakom.

 

Jan Bednarek – brak charyzmy boiskowej, nie brał ciężaru gry na siebie, nie rozgrywał.

 

Kacper Potulski – najbardziej charyzmatyczny z obrońców, występ z bramką, ma to czego brak Bednarkowi, imponujące podania po trawie na 40–50 metrów.

 

Jakub Kamiński – przebłyski, jedna 100% sytuacja po podaniu Zalewskiego, zderzył się z motoryką Nigeryjczyków.

 

Bartosz Slisz – poprawnie, najlepsza postać naszej drugiej linii, przyćmił Zielińskiego czy Szymańskiego.

 

Nicola Zalewski – słaby występ, więcej od niego wymagam, jeśli chodzi o walory biegowe.

 

Piotr Zieliński – przeszedł obok meczu, cenię go za wybitne umiejętności, ale to nie było jego spotkanie.

 

Sebastian Szymański – dobre stałe fragmenty gry to jego atut, fizyczność to jego słabszy element.

 

Karol Świderski – był na boisku i nic więcej, dużo biegania, ale mało treści.

 

Robert Lewandowski – muszę go pochwalić za pracę, za zaangażowanie, gotowało się w nim, bo często był odsunięty od pola karnego.

Rezerwowi:

Norbert Wojtuszek – potwierdza swoją dynamikę, dla mnie to zawodnik typu Łukasz Piszczek, nowocześnie grający obrońca.

 

Kacper Kozłowski – sprokurowany karny, ale to przypadkowa sytuacja, mało widoczny.

 

Jakub Kiwior – mało widoczny w ofensywie, dobre rzuty z autu.

 

Karol Czubak – szkoda, że dostał tak mało minut, szczególnie, że Robert Lewandowski nie obraziłby się, gdyby zszedł w 70. minucie.

 

Oskar Pietuszewski – widać, że ma to coś, od razu zszedł do środka i uderzył, ma dynamikę i szybka nogę, widać, że jest w formie.

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PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
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