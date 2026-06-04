"Słaby występ i uderzenie życia uratowało nam mecz". Były reprezentant Polski ocenia

Pierwszy skład:

Kamil Grabara – lepszy rękami niż nogami.

Przemysław Wiśniewski – słaby mecz, brak pewności siebie, ale uderzenie życia uratowało jego mecz i remis Polakom.

Jan Bednarek – brak charyzmy boiskowej, nie brał ciężaru gry na siebie, nie rozgrywał.

Kacper Potulski – najbardziej charyzmatyczny z obrońców, występ z bramką, ma to czego brak Bednarkowi, imponujące podania po trawie na 40–50 metrów.

Jakub Kamiński – przebłyski, jedna 100% sytuacja po podaniu Zalewskiego, zderzył się z motoryką Nigeryjczyków.

Bartosz Slisz – poprawnie, najlepsza postać naszej drugiej linii, przyćmił Zielińskiego czy Szymańskiego.

Nicola Zalewski – słaby występ, więcej od niego wymagam, jeśli chodzi o walory biegowe.

Piotr Zieliński – przeszedł obok meczu, cenię go za wybitne umiejętności, ale to nie było jego spotkanie.

Sebastian Szymański – dobre stałe fragmenty gry to jego atut, fizyczność to jego słabszy element.

Karol Świderski – był na boisku i nic więcej, dużo biegania, ale mało treści.

Robert Lewandowski – muszę go pochwalić za pracę, za zaangażowanie, gotowało się w nim, bo często był odsunięty od pola karnego.

Rezerwowi:

Norbert Wojtuszek – potwierdza swoją dynamikę, dla mnie to zawodnik typu Łukasz Piszczek, nowocześnie grający obrońca.

Kacper Kozłowski – sprokurowany karny, ale to przypadkowa sytuacja, mało widoczny.

Jakub Kiwior – mało widoczny w ofensywie, dobre rzuty z autu.

Karol Czubak – szkoda, że dostał tak mało minut, szczególnie, że Robert Lewandowski nie obraziłby się, gdyby zszedł w 70. minucie.

Oskar Pietuszewski – widać, że ma to coś, od razu zszedł do środka i uderzył, ma dynamikę i szybka nogę, widać, że jest w formie.