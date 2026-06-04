"Ta drużyna potrzebuje spokoju". Podpowiada Urbanowi, jak go zapewnić

Dariusz Ostafiński, Polsat Sport: Właśnie obejrzałem "Prawdę Futbolu", gdzie Zbigniew Boniek o golu Wiśniewskiego na 2:2 mówił, jak o kole ratunkowym rzuconym naszej kadrze i trenerowi.

Janusz Kudyba, były piłkarz, trener, ekspert Polsatu Sport: Na pewno tak. Patrząc na to, co się dzieje. Przyznam jednak szczerze, że ja nie bardzo rozumiem, dlaczego media i kibice, w sezonie ogórkowym, chcą rozliczać piłkarzy i trenera za poziom gry, za wynik. Tu trzeba dać czas na sprawdzenie, na selekcję. Wziąć pod uwagę, że ci ludzie przyjechali z wakacji. Nawet trener Nigerii w pewnym momencie zapytał kogoś ze swojej ekipy: "po co organizujecie takie mecze, w takim okresie?".

Pełna zgoda co do tego, że sezon ogórkowy, że moment na rozliczanie kiepski, ale my jednak chcieliśmy wygrać, a ledwo uratowaliśmy remis.

Trzeba z bólem przyznać, że jakby przyjechała pierwsza reprezentacja Nigerii, to pewnie by nas ograli. Dalej jednak będę się upierał, że nie wolno Urbana rozliczać.

Niektórzy już to jednak robią.

Zmieniać chcą. To jest paranoja. Ja powiem taką anegdotę z życia spokrewnionego z moją rodziną aktora Leona Niemczyka, który miał kilka żon. Poznałem go i mówił, że szuka, szuka i nie może tej najlepszej znaleźć. Naprawdę dajmy Urbanowi popracować. Poczekajmy też, jak wyjaśnią się niektóre wątpliwości związane z tą kadrą. Choćby ta dotycząca Lewandowskiego. Niech się określi czy gra, czy nie. Poza tym to nie jest tak, że wszystko jest złe.

Co jest dobre?

Mnie cieszy to, że strzelamy dwa gole w końcówce. Takie coś buduje i nie ma znaczenia, że Nigeria grała drugim składem.

Jasne, że to cieszy, ale martwi to, że tak łatwo tracimy bramki.

Akurat tu, jako trener niższych lig, mam pretensje do trenera, że nie gramy czwórką. Nawet, jak wstawimy Kiwiora zamiast Potulskiego i jak Slisz będzie wszystko super czyścił, to my z trójką obrońców wyglądamy dramatycznie. Weźmy tego pierwszego straconego gola. W momencie finalizacji akcji było dwóch zawodników Nigerii i aż siedmiu naszych. Pomimo to oni strzelili nam gola. To najlepszy dowód na to, że my musimy grać czwórką, blisko siebie. Trzeba te akcenty rozłożyć inaczej, bo my nie będziemy kreować gry, narzucać komuś stylu. Zalewski jest super, ale tylko w ofensywie. Kiedy gramy nim na wahadle, to w obronie nas brakuje, bo on nie zabezpieczy. To nie jest taki zawodnik.

Już wiele osób mówiło, że powinniśmy przejść na grę czwórką z tyłu.

I w końcu trener Urban też powiedział, że dojrzewa w nim taka myśl, więc może się to zmieni. Pamiętam takiego szkoleniowca z mojego pokolenia, który grał 4-3-3, choć aż się prosiło, żeby to zmienić, bo miał materiał. On się jednak uparł i ciągnął to. Mam nadzieję, że trener Urban tego nie zrobi.

Czwórka z tyłu dałaby nam większy spokój.

Ta drużyna musi mieć spokój z tyłu, bardzo tego potrzebuje. My zawsze byliśmy królami gry z kontry. Husaria ruszała, wymieniała dwa, trzy podania i tak padały bramki. My nie mam armat do tego, żeby grać inaczej. Poza tym przy czwórce wiele się zmieni. Bednarek będzie postrzegany inaczej, bo pojawi się lepsza asekuracja. Z drugiej strony Zalewski będzie się mógł skupić na tym, co kocha grać. Trudno trzymać go w kieracie i kazać mu patrzeć do tyłu.

Pan już wspomniał o Lewandowskim. Co z nim? Powinien dalej grać w tej kadrze?

W meczu z Nigerią zmarnował tzw. patelnię, bo wyszedł brak czucia piłki. Jakby był w normalnym treningu, jakby w ostatnim sezonie grał więcej w Barcelonie, to rozwiązałby to inaczej. To nie był mecz Roberta. Nie tylko nie czuł piłki, ale miał też sporo strat. Do tego dochodzi jeszcze ta nierozwiązana sprawa z klubem. Głowa musi być czysta, jak grasz mecz. Ja myślę, że Robert jest potrzebny reprezentacji. Zdecydowanie jednak w innej roli. Jest potrzebny w szatni, a na boisku też, ale w jakimś mniejszym wymiarze czasowym.

W roli takiego dżokera?

To jest do określenia. Może na 15-20 minut i w tym czasie da z siebie maksa, a może przez jedną połowę. Myślę, że Robert się na to nie obrazi. To profesjonalista, zawodowiec, jeszcze może nam pomóc, ale trzeba to ułożyć.

W sumie te dwa mecze towarzyskie pokazały nam, że trener Urban musi polegać przede wszystkim na sprawdzonych zawodnikach, bo nowi potrzebują czasu.

Tak. Potulski fajnie się pokazał, ale to jeszcze nie jest ten czas, żeby on odgrywał pierwszoplanową rolę w reprezentacji. W obronie jakbyśmy mieli przejść na czwórkę, to potrzebowalibyśmy kogoś na lewą stronę za Kiwiora, bo on ma problemy ze zwrotnością i w grze jeden na jeden. Na prawej są Cash i Kędziora, a na lewej trzeba szukać alternatywy. Zresztą nie tylko tam. Trener Urban już kilka sukcesów w tych poszukiwaniach ma, więc można być dobrej myśli.