Trzeci sezon! Poznaliśmy decyzję siatkarki reprezentacji Polski

Robert MurawskiSiatkówka

Marta Orzyłowska nadal będzie siatkarką BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Środkowa występuje w tym klubie od 2024 roku. W obecnym sezonie otrzymała powołanie do reprezentacji Polski.

Grupa sześciu siatkarek w czerwonych strojach sportowych z numerami na koszulkach i szortach.
fot. PAP/Abaca
Siatkarka reprezentacji Polski Marta Orzyłowska w przyszłym sezonie nadal będzie grała w BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

Marta Orzyłowska (rocznik 1998) mierzy 191 cm wzrostu i gra na pozycji środkowej. Jest wychowanką klubu UKS Ósemka Siedlce. W sezonie 2018/19 przeniosła się do Karpat Krosno, w których spędziła jeden sezon. W 2019 roku została zawodniczką UNI Opole. W sezonie 2020/21 z drużyną z Opola wygrała rozgrywki pierwszej ligi i awansowała do siatkarskiej elity.

 

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W barwach UNI zadebiutowała w Tauron Lidze i rozegrała trzy kolejne sezony w elicie. W 2024 roku przeniosła się do BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Przez dwa sezony była podstawową zawodniczką bielskiego zespołu, a teraz przedłużyła umowę na kolejny rok.

 

Orzyłowska w ciągu pięciu sezonów rozegrała łącznie 109 meczów w ekstraklasie siatkarek i zdobyła w nich 874 punktów. W zakończonym sezonie wystąpiła w 23 meczach BKS, zdobywając 188 punktów; dwukrotnie została wybrana MVP meczu.

 

Dobra gra w bialskim klubie spowodowała, że Marta Orzyłowska została powołana do reprezentacji Polski. Wystąpiła w turnieju towarzyskim rozegranym w maju we Włoszech.

Polsat Sport, bkssa.pl
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