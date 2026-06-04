Tyle Chwalińska zarobiła za awans do finału Roland Garros! Kosmiczne pieniądze

Maja Chwalińska pokonała Dianę Sznajder w półfinale wielkoszlemowego Roland Garros 7:6 (4). 6:4. Tym samym zagra w wielkim finale, w którym zmierzy się z Mirrą Andriejewą.

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Awans do finału turnieju zapewnił Polce 1,4 mln euro, czyli około 5,9 mln zł. To jednak nie koniec, gdyż zwyciężczyni zawodów otrzyma aż 2,8 mln euro (ok. 11,85 mln zł). Jest to oczywiście kwota brutto, od której trzeba odprowadzić podatek.

Chwalińska już teraz zanotowała gigantyczny awans w rankingu WTA. Obecnie plasuje się na 21. miejscu, natomiast jeśli wygra całą imprezę, będzie 14. rakietą świata.

Wielki finał Roland Garros odbędzie się w sobotę 6 czerwca.

Wielka radość Mai Chwalińskiej po awansie do finału Roland Garros 2026 Zobacz galerię

HP, Polsat Sport