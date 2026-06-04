Zawodnik pochodzący z Warszawy zaliczył wymarzony początek swojej kariery w UFC. W swoim pierwszym pojedynku dla tej organizacji znokautował w pierwszej rundzie reprezentanta Turcji, Ibo Aslana (14-4-0). Ze względu na niesamowitą widowiskowość, sama federacja określiła to starcie mianem "najbardziej szalonych dwóch minut w historii".

Na drugą walkę Baraniewski nie musiał długo czekać i ponownie spędził w oktagonie mniej niż pięć minut. Tym razem zmierzył się z Amerykaninem Austenem Lane'em (13-8-0), którego pokonał przez techniczny nokaut po zaledwie 28 sekundach.

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Najbliższym rywalem Polaka będzie Junior Tafa (7-5-0). Zastąpił on kontuzjowanego Billy'ego Elekanę (10-2-0), z którym pierwotnie miał się zmierzyć "Rudy".

Co ciekawe, za oba dotychczasowe występy w UFC Baraniewski otrzymał bonusy za "Performance of the Night". W swojej zawodowej karierze 27-latek nie przegrał jeszcze żadnego z ośmiu pojedynków. Ponadto każda z jego walk kończyła się w pierwszej rundzie - wszystkich dotychczasowych rywali nokautował lub poddawał w ciągu pierwszych pięciu minut.

Gdzie obejrzeć galę UFC z udziałem Iwo Baraniewskiego?

Transmisja karty głównej gali UFC Fight Night 278 w nocy z soboty (6 czerwca) na niedzielę (7 czerwca) od godziny 2:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Karta walk gali UFC Fight Night 278

Walka wieczoru:

Waga półśrednia: Belal Muhammad (24-5-0) - Gabriel Bonfim (19-1-0)

Karta główna (Transmisja od godziny 2:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

Waga średnia: Brendan Allen (26-7-0) - Edmen Shahbazyan (16-5-0)

Waga lekka: Fares Ziam (18-4-0) - Tom Nolan (10-1-0)

Waga kogucia: Bryce Mitchell (18-3-0) - Santiago Luna (8-0-0)

Waga półciężka: Iwo Baraniewski (8-0-0) - Junior Tafa (7-5-0)

Karta wstępna:

Waga musza: Matt Schnell (17-10-0) - Alessandro Costa (15-5-0)

Waga kogucia: Marcus McGhee (10-2-0) - John Yannis (10-4-0)

Waga musza: Bruno Silva (15-8-2) - Edgar Chairez (13-6-0)

Waga kogucia kobiet: Chelsea Chandler (6-4-0) - Priscila Cachoeira (13-8-0)

Waga piórkowa: Jordan Leavitt (13-3-0) - Joanderson Brito (18-5-1)

Waga musza kobiet: Jeisla Chaves (6-0-0) - Yuneisy Duben (6-1-0)

Waga słomkowa kobiet: Ketlen Souza (16-6-0) - Ariane Carnelossi (15-4-0)