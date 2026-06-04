Wicemistrz Polski ogłosił dwa transfery

25-letnia środkowa Kotar (189 cm) w minionym sezonie występowała w zespole Volley Miluza Alsace, zdobywając mistrzostwo, Superpuchar i Puchar Francji. Przygodę z siatkówką zaczynała w Żytomierzu. W 2023 roku wyjechała z Ukrainy i przez sezon występowała w Dinamie Bukareszt. Później grała we Francji w zespole VC Marcq-en-Baroeul i ostatnio w Miluzie.

Jest reprezentantką kraju i obecnie przebywa z kadrą na turnieju Ligi Narodów w chińskim Nankinie. W minionym sezonie z kadrą narodową, którą prowadzi polski trener Jakub Głuszak, zajęła 17. miejsce w mistrzostwach świata w Tajlandii.

Z kolei 23-letnia czeska przyjmująca Bukovska (185 cm) jest w szerokim składzie zespołu narodowego na sezon reprezentacyjny, ale ze względu na rehabilitację po kontuzji nie znalazła się w kadrze na Ligę Narodów. Przygodę z siatkówką zaczęła w czeskim zespole VK Kralovo Pole. Później przeniosła się do Francji, gdzie grała przez trzy sezony - w Pays d’Aix Venelle (2023-25) i Levallois Paris Saint-Cloud (2025/26). W minionym sezonie z zespołem z Paryża zdobyła wicemistrzostwo Francji.

Nowymi siatkarkami, oprócz Ukrainki i Czeszki oraz pozyskanej wcześniej Alicji Grabki, w ekipie wicemistrza Polski będzie też 28-letnia amerykańska atakująca Taylor Mims (190 cm), która przez ostatnie dwa sezony grała w zespole Igor Gorgonzala Novara, gdzie była zmienniczką Rosjanki Tatiany Tolok. W minionym sezonie wystąpiła w 23 meczach zdobywając 89 punktów (36 proc. skuteczność ataku).Wcześniej Mims grała we Francji, w Neptunes Nantes.

W ekipie z Rzeszowa występować będzie też 25-letnia chorwacka atakująca Mika Grbavica, która w minionym sezonie w FC Porto była zmienniczką Kanadyjki Shainah Joseph.

Po roku przerwy wraca do Rzeszowa środkowa Weronika Centka-Tietianiec (ostatnio ŁKS Commercecon Łódź).

Na rozegraniu występować będzie Martyna Łazowska (#VolleyWrocław), natomiast na libero Karolina Pancewicz (Sokół&Hagric Mogilno) i Zuzanna Suska (BKS Bostik ZGO Bielsko Biała).

Z minionego sezonu w rzeszowskim zespole na kolejny pozostały: Holenderki Laura Jensen i Marrit Jasper, Julita Piasecka, Justyna Jankowska i Dominika Pierzchała.

Odeszło natomiast dziewięć siatkarek: Magda Kubas, Katarzyna Wenerska, Aleksandra Szczygłowska, Taylor Bannister, Swietłana Dorsman, Laura Heyrman, Karina Chmielewska, Oliwi Sieradzka i Nathalie Lemmens.

Zmiany będą też w sztabie szkoleniowym. Trenerką pozostanie Jelena Blagojević, ale nie będzie już jej asystenta Serhija Kapelusa. Miejsce Ukraińca zajmie dobrze znany w Rzeszowie Marcin Ogonowski. 52-latek był asystentem trenera Andrzeja Kowala w Asseco Resovii, gdy ta zdobywała mistrzostwa Polski mężczyzn. W kobiecej siatkówce pracował w MKS Bispol Paradiso Łańcut, a ostatnio w Sokole&Hagric Mogilno.

Z DevelopResem po dwóch latach pracy żegna się natomiast statystyk Michał Szpak. Zastąpi go pochodzący z Sędziszowa Młp. Dominik Fabianowicz, który w minionym sezonie był jednym z asystentów Alessandro Chiappiniego w Panathinaikosie Ateny. Jest statystykiem w reprezentacji Polski, a wcześniej pracował w UNI Opole i Stali Mielec.