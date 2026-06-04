Finał Roland Garros rozstrzygnięty! Mecz zamknięty w trzech setach

Sara Errani i Andrea Vavassori drugi rok z rzędu wygrali rywalizację par mieszanych w wielkoszlemowym turnieju tenisowym French Open w Paryżu. Rozstawieni z numerem pierwszym Włosi w finale pokonali Kanadyjkę Gabrielę Dabrowski i Amerykanina Evana Kinga 4:6, 6:3, 10-4.