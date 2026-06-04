Finał Roland Garros rozstrzygnięty! Mecz zamknięty w trzech setach
Sara Errani i Andrea Vavassori drugi rok z rzędu wygrali rywalizację par mieszanych w wielkoszlemowym turnieju tenisowym French Open w Paryżu. Rozstawieni z numerem pierwszym Włosi w finale pokonali Kanadyjkę Gabrielę Dabrowski i Amerykanina Evana Kinga 4:6, 6:3, 10-4.
Sara Errani i Andrea Vavassori triumfują w grze mieszanej
King również rok temu musiał uznać wyższość Errani i Vavassoriego. Wówczas Amerykaninowi partnerowała rodaczka Taylor Townsend.
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Polacy w mikście nie startowali.
Wynik finału gry mieszanej:
Sara Errani/Andrea Vavassori - Gabriela Dabrowski/Evan King 4:6, 6:3, 10-4.Przejdź na Polsatsport.pl
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