Finał Roland Garros rozstrzygnięty! Mecz zamknięty w trzech setach

Tenis

Sara Errani i Andrea Vavassori drugi rok z rzędu wygrali rywalizację par mieszanych w wielkoszlemowym turnieju tenisowym French Open w Paryżu. Rozstawieni z numerem pierwszym Włosi w finale pokonali Kanadyjkę Gabrielę Dabrowski i Amerykanina Evana Kinga 4:6, 6:3, 10-4.

Sara Errani i Andrea Vavassori trzymają puchar po wygranym finale gry mieszanej.
Fot. PAP
Sara Errani i Andrea Vavassori triumfują w grze mieszanej

King również rok temu musiał uznać wyższość Errani i Vavassoriego. Wówczas Amerykaninowi partnerowała rodaczka Taylor Townsend.

 

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Polacy w mikście nie startowali.

 

Wynik finału gry mieszanej:

 

Sara Errani/Andrea Vavassori - Gabriela Dabrowski/Evan King 4:6, 6:3, 10-4.

PAP
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ROLAND GARROSTENIS
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