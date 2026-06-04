Po strzale z dystansu Przemysława Wiśniewskiego Polacy uciekli spod topora i zremisowali z Nigerią 2:2. Tym samym podopieczni Jana Urbana zakończyli czerwcowe zgrupowanie bez zwycięstwa. Kilka dni wcześniej przegrali 0:2 z reprezentacją Ukrainy.

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Były to dziewiąty i dziesiąty mecz reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana. Dotychczasowy bilans selekcjonera to pięć zwycięstw, trzy remisy i dwie porażki. Szczególnie bolesna była przegrana ze Szwecją w finale baraży o awans na mistrzostwa świata.

Wszystkie mecze Reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana:

04.09.2025 - eliminacje mistrzostw świata: Holandia - Polska 1:1

07.09.2025 - eliminacje mistrzostw świata: Polska - Finlandia 3:1

09.10.2025 - mecz towarzyski: Polska - Nowa Zelandia 1:0

12.10.2025 - eliminacje mistrzostw świata: Litwa - Polska 0:2

14.11.2025 - eliminacje mistrzostw świata: Polska - Holandia 1:1

17.11.2025 - eliminacje mistrzostw świata: Malta - Polska 2:3

26.03.2026 - baraże o mistrzostwa świata: Polska - Albania 2:1

31.03.2026 - finał baraży o mistrzostwa świata: Szwecja - Polska 3:2

31.05.2026 - mecz towarzyski: Polska - Ukraina 0:2

03.06.2026 - mecz towarzyski: Polska - Nigeria 2:2

IB, Polsat Sport