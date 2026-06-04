Z PlusLigi do Włoch. Drużyna z Półwyspu Apenińskiego ogłosiła transfer

Robert IwanekSiatkówka

Julius Firkal, słowacki przyjmujący, grający ostatnio w Barkomie-Każany Lwów, ma nowy klub. 28-latek zamienia PlusLigę na... drugą ligę włoską.

Siatkarz Julius Firkal serwuje piłkę.
Fot. PAP
Julius Firkal nowym wzmocnieniem Atlantidy Pallavolo Brescia
Julius Firkal

O pozyskaniu słowackiego siatkarza poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych Atlantida Pallavolo Brescia. Ekipa z Lombardii w poprzednim sezonie zajęła drugie miejsce w sezonie zasadniczym Serie A2, ale przegrała w półfinale play-offów z Pordenone. Włodarze klubu zapowiedzieli jednak, że powalczą o awans do Serie A1 w sezonie 2026/2027, a Firkal ma być tylko jednym z planowanych wzmocnień.

 

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Sam Julius Firkal na parkietach PlusLigi spędził dwa sezony: 2022/2023 oraz 2025/2026. Łącznie na polskich boiskach rozegrał 55 meczów, zdobywając 412 punktów, z czego 114 w poprzedniej kampanii. Z Barkomem-Każany Lwów zajął w ubiegłych rozgrywkach 11. miejsce.

 

"Witamy w naszych barwach nowego zawodnika. Urodzony w 1998 roku Julius Firkal jest siatkarzem o niesamowitych umiejętnościach ofensywnych i świetnej fizyczności. Wniesie do drużyny jakość i międzynarodowe doświadczenie" - czytamy w komunikacie Brescii.

 

Reprezentant Słowacji ma w siatkarskim CV również występy we Francji, Bułgarii, Niemczech, Turcji i Arabii Saudyjskiej.

 

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