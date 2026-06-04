Złe wieści ws. Bukowieckiej. Nagle się wycofała

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Na kilka godzin przed mityngiem Diamentowej Ligi w Rzymie pojawiły się złe wieści ws. Natalii Bukowieckiej. Polka wycofała się ze startu.

Natalia Bukowiecka biegnie na stadionie.
fot. PAP
Natalia Bukowiecka wycofała się z biegu na 400 metrów w Rzymie

Bukowiecka miała wystąpić na dystansie 400 metrów. Niestety, sama zainteresowana przekazała w mediach społecznościowych decyzję o wycofaniu się z zawodów.

 

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- Wczoraj podczas treningu poczułam lekki ból. Mam nadzieję, że to nic poważnego, zdecydowałam się jednak wycofał z biegu i nie ryzykować pogłębienia urazu - napisała zawodniczka.

 

Dodała też, że po badaniach przekaże informacje na temat kolejnych startów.

 

W Rzymie nie zabraknie jednak reprezentantów Polski. W konkurencjach płotkarskich zaprezentują się Pia Skrzyszowska (100 m ppł), którą czeka pojedynek m.in. z utytułowaną Holenderką Nadine Visser, oraz Jakub Szymański (110 m ppł) - jego rywalem będzie Amerykanin Trey Cunningham.

 

Transmisja mityngu Diamentowej Ligi w Rzymie od godziny 21:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

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