Znamy pierwszą finalistkę Roland Garros! Kolejna Rosjanka czeka na Maję Chwalińską

Tenis

Mirra Andriejewa odniosła pewny triumf 6:1, 6:3 nad Ukrainką Martą Kostiuk i awansowała do wielkiego finału Roland Garros. Rywalką Rosjanki w starciu o tytuł będzie Polka Maja Chwalińska lub jej rodaczka Diana Sznajder.

Tenisistka Marta Kostiuk w różowym stroju tenisowym trzyma piłki.
fot. PAP/EPA
Mirra Andriejewa

Wielkoszlemowy Roland Garros wszedł w decydujące fazy. W pierwszym z półfinałów mierzyły się rozstawione odpowiednio z "8" i "15" Rosjanka Mirra Andriejewa oraz Ukrainka Marta Kostiuk, która jest podopieczną polskiej trenerki Sandry Zaniewskiej.

 

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Premierowa partia rywalizacji została zdominowana przez jedną tenisistkę. Była nią wyżej notowana Andriejewa, która szybko odjechała na 4:0 z dwoma przełamaniami, a w końcówce dołożyła trzecie, triumfując 6:1.

 

Rosjanka kontynuowała dominację na początku drugiej odsłony. Wyszła na prowadzenie 3:0 z breakiem. Punktem zwrotnym mógł być siódmy gem, w którym Kostiuk odłamała Andriejewą, jednak chwilę później ta ponownie odskoczyła na 5:3. Następnie Rosjanka domknęła drugiego seta przy swoim serwisie i zameldowała się w wielkim finale Roland Garros.

 

Andriejewa czeka tym samym na swoją przeciwniczkę w starciu o tytuł. Będzie nią Polka Maja Chwalińska lub Rosjanka Diana Sznajder.

 

Mirra Andriejewa - Marta Kostiuk 6:1, 6:3

jc, Polsat Sport
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