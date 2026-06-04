Znamy pierwszą finalistkę Roland Garros! Kolejna Rosjanka czeka na Maję Chwalińską

Wielkoszlemowy Roland Garros wszedł w decydujące fazy. W pierwszym z półfinałów mierzyły się rozstawione odpowiednio z "8" i "15" Rosjanka Mirra Andriejewa oraz Ukrainka Marta Kostiuk, która jest podopieczną polskiej trenerki Sandry Zaniewskiej.

ZOBACZ TAKŻE: Aryna Sabalenka mocno po porażce w Roland Garros. "Chciałabym rzucić tenis"

Premierowa partia rywalizacji została zdominowana przez jedną tenisistkę. Była nią wyżej notowana Andriejewa, która szybko odjechała na 4:0 z dwoma przełamaniami, a w końcówce dołożyła trzecie, triumfując 6:1.

Rosjanka kontynuowała dominację na początku drugiej odsłony. Wyszła na prowadzenie 3:0 z breakiem. Punktem zwrotnym mógł być siódmy gem, w którym Kostiuk odłamała Andriejewą, jednak chwilę później ta ponownie odskoczyła na 5:3. Następnie Rosjanka domknęła drugiego seta przy swoim serwisie i zameldowała się w wielkim finale Roland Garros.

Andriejewa czeka tym samym na swoją przeciwniczkę w starciu o tytuł. Będzie nią Polka Maja Chwalińska lub Rosjanka Diana Sznajder.

Mirra Andriejewa - Marta Kostiuk 6:1, 6:3

jc, Polsat Sport