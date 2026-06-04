Znamy skład reprezentacji Polski na Ligę Narodów siatkarzy!
Selekcjoner Nikola Grbić powołał kadrę reprezentacji Polski siatkarzy na pierwszy turniej fazy interkontynentalnej Ligi Narodów w chińskim Linyi. W składzie nie zabraknie debiutantów w tych rozgrywkach.
Nikola Grbić zgodnie z zapowiedziami zdecydował się na wybór wielu młodych zawodników. Tym samym w chińskim Linyi zobaczymy między innymi przyjmującego Bartosza Zycha, środkowego Adriana Markiewicza czy libero Jakuba Ciunajtisa.
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Za odpowiednie dostarczanie piłek do ataku w Linyi będą odpowiadać rozgrywający PGE Projektu Warszawa - Jan Firlej oraz debiutujący w Lidze Narodów - Marcel Bakaj.
Na pozycji przyjmującego zobaczymy z kolei mieszankę doświadczenia i młodości. Do Chin poleci kapitan kadry - Aleksander Śliwka, Bartosz Firszt, Michał Gierżot oraz Bartosz Zych, który jak przyznał niedawno sam selekcjoner, zrobił na nim spore wrażenie.
W tej samej rozmowie z Jerzym Mielewskim i Jakubem Bednarukiem szkoleniowiec ujawnił również, że postępy z każdym treningiem robi obecny w kadrze na turniej Ligi Narodów - Jakub Majchrzak. Poza nim skład środkowych uzupełniają Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański czy Adrian Markiewicz.
W ataku wystąpią Bartosz Gomułka i Aliaksei Nasewicz, z kolei jako libero na chińskim boisku pojawią się Jakub Ciunajtis oraz Maksymilian Granieczny.
Pierwszy tydzień rywalizacji siatkarzy w Lidze Narodów toczył się będzie w dniach 10-14 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski walkę o obronę tytułu rozpocznie we wspominanych Chinach. Rywalami Biało-Czerwonych będą Kuba, Słowenia, Japonia oraz Ukraina.
Skład reprezentacji Polski siatkarzy na turniej Ligi Narodów 2026 w Linyi
Rozgrywający: Marcel Bakaj, Jan Firlej
Przyjmujący: Bartosz Firszt, Michał Gierżot, Aleksander Śliwka, Bartosz Zych
Środkowi: Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Adrian Markiewicz
Atakujący: Bartosz Gomułka, Aliaksei Nasewicz
Libero: Jakub Ciunajtis, Maksymilian GraniecznyPrzejdź na Polsatsport.pl