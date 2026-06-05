35 punktów! Niesamowity mecz polskiej siatkarki w Lidze Narodów (WIDEO)

Robert MurawskiSiatkówka

Polskie siatkarki pokonały Serbię 3:2 w meczu Ligi Narodów rozegranym w chińskim mieście Nankin. Kapitalne spotkanie rozegrała Julia Szczurowska, która wywalczyła aż 35 punktów. Najlepsze akcje atakującej reprezentacji Polski w materiale wideo.

Kobieta w czerwonym stroju sportowym z dłońmi przy policzkach i uśmiechem na twarzy.
fot. Polsat Sport
Julia Szczurowska zdobyła 35 punktów w meczu Ligi Narodów z Serbią.

W meczu z Serbią Julia Szczurowska imponowała formą. Wywalczyła 35 punktów - 30/54 (56% skuteczności) w ataku + 4 asy + 1 blok. Zagrała na +27!

 

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Obecny sezon jest dla atakującej debiutem w reprezentacji Polski. Wcześniej trener Stefano Lavarini powoływał ją do szerokiej kadry, Szczurowska nie dostawała jednak szansy zaprezentowania swych umiejętności.

 

Przełom nastąpił w tym roku - mierząca 190 cm atakująca znalazła się w składzie reprezentacji Polski na towarzyski turniej w Genui, a także pojechała do Chin na pierwszą imprezę VNL 2026. W meczu z Belgią (3:2) zdobyła 25 punktów, w spotkaniu z Czechami (3:0) zaprezentowała się nieco słabiej (8 punktów), ale w starciu z Serbią wróciła do świetnej dyspozycji.

 

Julia Szczurowska (rocznik 2001) w wieku szesnastu lat zadebiutowała w siatkarskiej ekstraklasie w barwach klubu #VolleyWrocław. W 2017 roku została najmłodszą siatkarką w historii PLS, która otrzymała nagrodę MVP. Później reprezentowała barwy klubów RC Cannes (2018-19), Energa MKS Kalisz (2020-21), Grot Budowlani Łódź (2021-22). W 2022 roku wróciła do #VolleyWrocław, a następnie grała w Beziers Volley (2024). W styczniu 2025 roku rozpoczęła się przygoda atakującej z ligą turecką. Trafiła do klubu Nilufer Belediyespor, później był Besiktas Stambuł, a w sezonie 2026/27 wystąpi w drużynie Kuzeyboru SK.

 

Najlepsze akcje Julii Szczurowskiej w meczu z Serbią w materiale wideo:

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