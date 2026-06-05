Aleksander Śliwka o szansach reprezentacji Polski. "Pierwszy turniej zawsze jest zagadką"

Aleksander Śliwka długo wracał po kontuzji, której nabawił się podczas treningu przed turniejem Ligi Narodów w Gdańsku w lipcu 2025 roku. Nie mógł zagrać w decydujących meczach VNL i w mistrzostwach świata. Do gry wrócił dopiero w grudniu. Obecny sezon reprezentacyjny będzie dla niego niezwykle ważny, nie tylko ze względów sportowych. Przyjmujący przejął po Bartoszu Kurku funkcję kapitana drużyny narodowej.

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– Poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. Bartek Kurek był wspaniałym kapitanem naszej reprezentacji i z pewnością nie jest łatwo go zastąpić. Jest to duża odpowiedzialność, ale mamy bardzo świadomą drużynę, świadomych chłopaków i nie trzeba tym mocno zarządzać. Jest troszkę więcej obowiązków, ale to nic skomplikowanego. Mamy szefa, którym jest nasz trener Nikola Grbić, on tym wszystkim zarządza – przyznał Aleksander Śliwka.

W szerokiej kadrze siatkarzy na 2026 rok znaleźli się nie tylko doświadczeni siatkarze, ale również debiutanci.

– Było dużo czasu, żeby poznać nie tylko imiona chłopaków, ale też pokrótce ich charaktery poza boiskiem i to, jak się zachowują na parkiecie. Mam nadzieję, że mimo tego krótkiego okresu przygotowawczego, stworzymy na turnieju VNL w Chinach, zgraną ekipę, która będzie wygrywała spotkania – powiedział nowy kapitan reprezentacji.

Najsłynniejsi kapitanowie reprezentacji Polski siatkarzy (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Polacy w pierwszym tygodniu Ligi Narodów będą rywalizować na turnieju w mieście Linyi w Chinach. Rywalami będą kolejno: Kuba (10 czerwca), Słowenia (11 czerwca), Japonia (12 czerwca) oraz Ukraina (14 czerwca). Reprezentacja Polski broni złota wywalczonego przed rokiem.

– Pierwszy turniej zawsze jest troszkę zagadką. Zobaczymy w jakich składach wystąpią reprezentacje, z którymi będziemy się mierzyć. Nasz sztab szkoleniowy, robiąc research, wie, że większość drużyn zagra tym pierwszym składem, najmocniejszym swoim zestawieniem, z doświadczonymi zawodnikami, tak jak Japonia, Ukraina czy Słowenia. Także spodziewamy się trudnych spotkań. Nie złożymy jednak broni i w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo – zaznaczył przyjmujący.

– Zobaczymy na miejscu, jakie będą składy personalne tych drużyn, ale wydaje mi się, że najmocniejszym przeciwnikiem może być Japonia – dodał Śliwka.

Cała rozmowa Karoliny Szostak z Aleksandrem Śliwką w materiale wideo:

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RM, Polsat Sport