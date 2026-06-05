Asseco Resovia pożegnała gwiazdę. "Był kimś więcej"

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Yacine Louati opuścił Asseco Resovię Rzeszów. Francuski przyjmujący został oficjalnie pożegnany przez klub.

Siatkarz w białej koszulce z czerwonymi pasami i numerem 4 na piersi, podczas emocjonującego momentu w meczu.
fot. PAP
Yacine Louati opuścił Asseco Resovię Rzeszów
Asseco Resovia Rzeszów
Yacine Louati

Louati rozegrał w Resovii cały poprzedni sezon. Dla Francuza był to drugi pobyt w Rzeszowie - wcześniej bronił barw drużyny w kampanii 2023/2024. W międzyczasie występował natomiast w Allianz Mediolan.

 

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W minionym sezonie przyjmujący rozegrał 31 spotkań ligowych, zdobywając łącznie 238 punktów – 175 w ataku, 30 blokiem oraz 33 zagrywką. Jego najlepszym występem był mecz fazy zasadniczej przeciwko drużynie Aluron CMC Warta Zawiercie, w którym zdobył 19 punktów.


"Yacine był dla naszego zespołu kimś więcej niż tylko ważnym ogniwem na boisku. Od pierwszego dnia wnosił do szatni dużo dobrej energii, uśmiechu i pozytywnego nastawienia, mając zawsze wpływ na dobrą atmosferę w drużynie" - czytamy w komunikacie rzeszowskiego klubu.


Nowy klub Francuza nie jest jeszcze oficjalnie znany.

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ASSECO RESOVIA RZESZÓWPLUSLIGASIATKÓWKAYACINE LOUATI
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