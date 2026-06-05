Asseco Resovia pożegnała gwiazdę. "Był kimś więcej"

Louati rozegrał w Resovii cały poprzedni sezon. Dla Francuza był to drugi pobyt w Rzeszowie - wcześniej bronił barw drużyny w kampanii 2023/2024. W międzyczasie występował natomiast w Allianz Mediolan.

ZOBACZ TAKŻE: Transfer z PlusLigi do Włoch. "Wniesie jakość i międzynarodowe doświadczenie"



W minionym sezonie przyjmujący rozegrał 31 spotkań ligowych, zdobywając łącznie 238 punktów – 175 w ataku, 30 blokiem oraz 33 zagrywką. Jego najlepszym występem był mecz fazy zasadniczej przeciwko drużynie Aluron CMC Warta Zawiercie, w którym zdobył 19 punktów.



"Yacine był dla naszego zespołu kimś więcej niż tylko ważnym ogniwem na boisku. Od pierwszego dnia wnosił do szatni dużo dobrej energii, uśmiechu i pozytywnego nastawienia, mając zawsze wpływ na dobrą atmosferę w drużynie" - czytamy w komunikacie rzeszowskiego klubu.



Nowy klub Francuza nie jest jeszcze oficjalnie znany.