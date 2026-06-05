ATP Challenger w Birmingham: Kamil Majchrzak - Otto Virtanen. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Kamil Majchrzak - Otto Virtanen to półfinał turnieju ATP Challenger Tour w Birmingham. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Otto Virtanen na Polsatsport.pl.

Kamil Majchrzak zainaugurował sezon na kortach trawiastych. Na początek Polak przystąpił do turnieju rangi ATP Challenger Tour w Birmingham, gdzie został rozstawiony z numerem 2.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy kolejny turniej Igi Świątek? Gdzie zagra Świątek?

 

Majchrzak w Wielkiej Brytanii ma na swoim koncie już trzy zwycięstwa. Pokonał odpowiednio Australijczyka Jamesa McCabe'a, reprezentanta gospodazry Felixa Gilla oraz Japończyka Sho Shimabukuro.

 

Majchrzak jest tym samym w półfinale. Na tym etapie mierzy się z Finem Otto Virtanenem.

 

Dla panów to premierowa bezpośrednia potyczka.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Otto Virtanen na Polsatsport.pl.

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ATPATP CHALLENGERATP CHALLENGER BIRMINGHAMATP CHALLENGER TOURATP CHALLENGER TOUR BIRMINGHAMATP TOURCHALLENGERCHALLENGER BIRMINGHAMKAMIL MAJCHRZAKMAJCHRZAKOTTO VIRTANENTENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 