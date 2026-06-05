ATP Challenger w Birmingham: Kamil Majchrzak - Otto Virtanen. Relacja live i wynik na żywo
Kamil Majchrzak - Otto Virtanen to półfinał turnieju ATP Challenger Tour w Birmingham. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Otto Virtanen na Polsatsport.pl.
Kamil Majchrzak zainaugurował sezon na kortach trawiastych. Na początek Polak przystąpił do turnieju rangi ATP Challenger Tour w Birmingham, gdzie został rozstawiony z numerem 2.
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Majchrzak w Wielkiej Brytanii ma na swoim koncie już trzy zwycięstwa. Pokonał odpowiednio Australijczyka Jamesa McCabe'a, reprezentanta gospodazry Felixa Gilla oraz Japończyka Sho Shimabukuro.
Majchrzak jest tym samym w półfinale. Na tym etapie mierzy się z Finem Otto Virtanenem.
Dla panów to premierowa bezpośrednia potyczka.
Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Otto Virtanen na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl