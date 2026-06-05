ATP Challenger w Birmingham: Kamil Majchrzak - Sho Shimabukuro. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Kamil Majchrzak - Sho Shimabukuro to ćwierćfinał turnieju ATP Challenger Tour w Birmingham. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Sho Shimabukuro na Polsatsport.pl.

Kamil Majchrzak zainaugurował sezon na kortach trawiastych. Na początek Polak przystąpił do turnieju rangi ATP Challenger Tour w Birmingham.

 

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Piotrkowianin ma na swoim koncie już dwa zwycięstwa. Pokonał odpowiednio Australijczyka Jamesa McCabe'a oraz Brytyjczyka Felixa Gilla.

 

Majchrzak jest tym samym w ćwierćfinale. Na tym etapie mierzy się z Japończykiem Sho Shimabukuro.

 

Obaj panowie dotychczas dwukrotnie stawali po różnych stronach siatki. W 2022 na nawierzchni twardej w Tokio górą był Polak (7:6(2), 6:2), natomiast przed rokiem na trawie w Ilkley lepszy okazał się Japończyk (6:4, 6:4).

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Sho Shimabukuro na Polsatsport.pl.

jc, Polsat Sport
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