Cztery lata temu Maja Chwalińska opowiedziała nam o swoim marzeniu! Ma szansę je spełnić
Maja Chwalińska przeżywa obecnie swój najlepszy czas w karierze. Jest o krok od pierwszego tytułu wielkoszlemowego. Cofnijmy się jednak o cztery lata do wywiadu Tomasza Lorka z Polką dla Polsatu Sport. - Tenis na tej nawierzchni sprawia mi jeszcze większą frajdę i przynosi dużo radości - powiedziała. I nie chodzi o mączkę na Roland Garros!
Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej w Paryżu. Polka jest o krok od tytułu wielkoszlemowego. W finale zmierzy się z turniejową "8" - Rosjanką Mirrą Andriejewą.
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Chwalińska ma szansę spełnić swoje marzenia. Mówiła o tym przed czterema laty w wywiadzie z Tomaszem Lorkiem dla Polsatu Sport.
- Nadal marzę o wygraniu Wielkiego Szlema i występowaniu w najważniejszych turniejach na co dzień. Natomiast gdy grałam w juniorach z Igą Świątek, to raczej te marzenia były odległe. Koncentrowałam się na tu i teraz - przyznała.
Dla Chwalińskiej finał Roland Garros już teraz jest z pewnością największym sukcesem w jej dotychczasowej karierze. W Paryżu gra się na mączce, która jest wręcz przeciwieństwem szybkiej wimbledońskiej trawy. Co Polka mówiła w tym temacie?
- Odnajduję się na kortach trawiastych. Na tej nawierzchni tenis sprawia mi jeszcze większą frajdę i przynosi dużo radości. Na Wimbledonie trawa jest cudowna - stwierdziła.
Mamy zatem nadzieję, że Chwalińska i w tym roku znakomicie odnajdzie się na Wimbledonie. Transmisje z Londynu na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go. Początek turnieju już 29 czerwca.
Cała rozmowa Tomasza Lorka z Mają Chwalińską z 2022 roku w załączonym materiale wideo: