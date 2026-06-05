Demontaż wicemistrza Polski. Cztery gwiazdy odchodzą z klubu

Robert IwanekPiłka nożna

Cztery podstawowe zawodniczki poinformowały za pośrednictwem mediów społecznościowych o odejściu z drużyny tegorocznego wicemistrza ORLEN Ekstraligi kobiet, Pogoni Szczecin. Z zespołem pożegnał się również trener Piotr Łęczyński.

Dwie zawodniczki grające w piłkę nożną, jedna w żółto-czarnej koszulce biegnie z piłką, druga w czarnej koszulce próbuje ją zatrzymać.
Fot. Cyfrasport
Zofia Giętkowska (na zdj. z prawej) jest jedną z czterech gwiazd, które poinformowały o rozstaniu z Pogonią Szczecin

Ekipa Pogoni Szczecin w zakończonym niedawno sezonie ORLEN Ekstraligi zdobyła w 22 meczach 51 punktów i sięgnęła po srebro mistrzostw Polski, ustępując o 5 "oczek" jedynie Czarnym Antrans Sosnowiec. Ostatnie wiadomości, zamieszczane przez same piłkarki w mediach społecznościowych, wskazują jednak, że zespół czeka prawdziwa rewolucja.

 

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O odejściu z Pogoni poinformowały cztery podstawowe zawodniczki tego klubu: bramkarka Natalia Radkiewicz, defensorki Weronika Szymaszek i Alicja Dyguś, a także pomocniczka Zofia Giętkowska! Pierwsza ekipę ze Szczecina opuściła jej kapitan i prawdziwa legenda, Weronika Szymaszek, która w zespole "Granatowo-Bordowych" spędziła 12 lat! Zaraz po niej informację o odejściu zamieściła w mediach społecznościowych reprezentacyjna bramkarka Natalia Radkiewicz, która w ciągu 6 lat gry w Szczecinie przeszła drogę od walki o utrzymanie z Olimpią do trzech medali mistrzostw kraju. W piątek (5 czerwca) ich śladem poszły defensorka Alicja Dyguś i pomocniczka Zofia Giętkowska, które barwy Pogoni reprezentowały przez cztery lata!

 

"Kocham Cię, Pogoń. Przyjechałam do Szczecina jako 16-latka, która chciała po prostu grać w piłkę. To była niesamowita droga, która doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem. Spełniłam swoje największe marzenie, zagrałam z orzełkiem na piersi. Przez 12 lat było mnóstwo wzlotów i upadków, poznałam niesamowitych ludzi, którzy stali się częścią mojego życia. Zdobyłam z klubem, który kocham, MISTRZOSTWO POLSKI, a przez 4 lata udało nam się zdobyć każdy kolor medalu. POGOŃ TO MY- to ludzie, którzy oddali siebie, mimo wszystko i pomimo wszystko dla tego klubu" - napisała w pożegnalnym poście na facebooku Weronika Szymaszek.

 

Wcześniej drużynę opuścił trener, który doprowadził ją do największych sukcesów w historii sekcji - Piotr Łęczyński. Szkoleniowiec objął żeńską drużynę Pogoni w 2023 roku i doprowadził ją do zdobycia trzech medali ORLEN Ekstraligi oraz finału ORLEN Pucharu Polski.

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