"Biało-Czerwone" w pierwszym meczu uległy Francuzkom 1:4. Teraz będą miały szansę zrewanżować się reprezentacji "Trójkolorowych". Jak dotąd Polki nie odniosły jeszcze zwycięstwa w eliminacjach do mistrzostw świata 2027. Po czterech spotkaniach drużyna Niny Patalon zajmuje ostatnie miejsce w grupie eliminacyjnej z dorobkiem jednego punktu.

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Reprezentantki Francji będą zdecydowanymi faworytkami tego spotkania. "Trójkolorowe" mają na swoim koncie siedem punktów i zajmują drugą lokatę w grupie. Wyprzedzają je jedynie Holenderki, które zgromadziły o punkt więcej. W rankingu FIFA Francuzki zajmują siódme miejsce, natomiast Polki plasują się na 24. pozycji.

Ewentualne zwycięstwo "Biało-Czerwonych" byłoby sporą niespodzianką. W ostatnich czterech meczach z Francuzkami Polki zdobyły zaledwie jedną bramkę, tracąc aż 17 goli.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Francja - Polska na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18.00.

IB, Polsat Sport