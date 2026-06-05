Eliminacje MŚ: Polska - Francja. Relacja live i wynik na żywo
Piłkarska reprezentacja Polski kobiet rozegra w piątek (5 czerwca) piąty mecz eliminacji MŚ 2027. Podopieczne trener Niny Patalon zmierzą się u siebie z Francuzkami. Relacja live i wynik na żywo z meczu Francja - Polska na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18.00.
"Biało-Czerwone" w pierwszym meczu uległy Francuzkom 1:4. Teraz będą miały szansę zrewanżować się reprezentacji "Trójkolorowych". Jak dotąd Polki nie odniosły jeszcze zwycięstwa w eliminacjach do mistrzostw świata 2027. Po czterech spotkaniach drużyna Niny Patalon zajmuje ostatnie miejsce w grupie eliminacyjnej z dorobkiem jednego punktu.
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Reprezentantki Francji będą zdecydowanymi faworytkami tego spotkania. "Trójkolorowe" mają na swoim koncie siedem punktów i zajmują drugą lokatę w grupie. Wyprzedzają je jedynie Holenderki, które zgromadziły o punkt więcej. W rankingu FIFA Francuzki zajmują siódme miejsce, natomiast Polki plasują się na 24. pozycji.
Ewentualne zwycięstwo "Biało-Czerwonych" byłoby sporą niespodzianką. W ostatnich czterech meczach z Francuzkami Polki zdobyły zaledwie jedną bramkę, tracąc aż 17 goli.
Relacja live i wynik na żywo z meczu Francja - Polska na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18.00.Przejdź na Polsatsport.pl