Czas na decydujący mecz Roland Garros 2026. Skład wielkiego finału dla wielu z pewnością jest sporym zaskoczeniem - o końcowy triumf powalczą Niemiec Zverev i Włoch Cobolli.

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Do zmagań nie przystąpił Hiszpan Carlos Alcaraz, natomiast w trakcie turnieju z zawodami pożegnali się Włoch Jannik Sinner czy Serb Novak Djoković.

W półfinale Zverev pokonał Czecha Jakuba Mensika. Cobolli zameldował się w finale bez konieczności rozgrywania swojego półfinału - jego rodak Matteo Arnaldi zachorował i poddał mecz walkowerem.

Finał Roland Garros 2026. Kiedy mecz? O której godzinie?

Finał Roland Garros 2026 zostanie rozegrany w niedzielę 7 czerwca. Godzina finału French Open 2026 to nie przed 15.00 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport