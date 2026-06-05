Finał Roland Garros 2026. Kiedy mecz? O której godzinie?

Tenis

Alexander Zverev i Flavio Cobolli zmierzą się w wielkim finale Roland Garros 2026. Kiedy finał French Open? O której godzinie finał?

Tenisista Alexander Zverev podczas meczu na korcie ziemnym, wykonujący uderzenie forhendowe.
fot. PAP
Finał Roland Garros 2026. Kiedy mecz? O której godzinie?

Czas na decydujący mecz Roland Garros 2026. Skład wielkiego finału dla wielu z pewnością jest sporym zaskoczeniem - o końcowy triumf powalczą Niemiec Zverev i Włoch Cobolli. 

 

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Do zmagań nie przystąpił Hiszpan Carlos Alcaraz, natomiast w trakcie turnieju z zawodami pożegnali się Włoch Jannik Sinner czy Serb Novak Djoković.

 

W półfinale Zverev pokonał Czecha Jakuba Mensika. Cobolli zameldował się w finale bez konieczności rozgrywania swojego półfinału - jego rodak Matteo Arnaldi zachorował i poddał mecz walkowerem.

Finał Roland Garros 2026. Kiedy mecz? O której godzinie?

Finał Roland Garros 2026 zostanie rozegrany w niedzielę 7 czerwca. Godzina finału French Open 2026 to nie przed 15.00 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport
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ROLAND GARROSTENIS
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