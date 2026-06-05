Finał Roland Garros 2026. Wynik meczu. Kto wygrał French Open 2026?
Rozstawiony z numerem 10. Włoch Flavio Cobolli wygrał walkowerem ze swoim rodakiem Matteo Arnaldim i awansował do finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. Kto wygrał finał Roland Garros 2026? Jaki był wynik finału French Open 2026?
Arnaldi wycofał się z pojedynku półfinałowego w ostatniej chwili. Jak podali organizatorzy, zaraził się wirusem.
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Rozstawiony z numerem 10. Cobolli zmierzy się w niedzielnym finale z Niemcem Alexandrem Zverevem (nr 2), który we wcześniejszym pojedynku półfinałowym wygrał z Czechem Jakubem Mensikiem (26.) 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.
Finał Roland Garros 2026. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik finału Roland Garros 2026 poznamy w niedzielę 7 czerwca. O tym, kto wygrał finał French Open, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl