Finał Roland Garros 2026. Wynik meczu. Kto wygrał French Open 2026?

Tenis

Rozstawiony z numerem 10. Włoch Flavio Cobolli wygrał walkowerem ze swoim rodakiem Matteo Arnaldim i awansował do finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. Kto wygrał finał Roland Garros 2026? Jaki był wynik finału French Open 2026?

Widok z góry na ceglany kort tenisowy otoczony pełnymi trybunami.
fot. PAP
Finał Roland Garros 2026. Wynik meczu. Kto wygrał French Open 2026?

Arnaldi wycofał się z pojedynku półfinałowego w ostatniej chwili. Jak podali organizatorzy, zaraził się wirusem.

 

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Rozstawiony z numerem 10. Cobolli zmierzy się w niedzielnym finale z Niemcem Alexandrem Zverevem (nr 2), który we wcześniejszym pojedynku półfinałowym wygrał z Czechem Jakubem Mensikiem (26.) 7:5, 6:2, 3:6, 6:3. 

Finał Roland Garros 2026. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik finału Roland Garros 2026 poznamy w niedzielę 7 czerwca. O tym, kto wygrał finał French Open, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

PAP
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FRENCH OPENROLAND GARROSTENIS
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