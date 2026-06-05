W piątek przez około 40 minut na korcie numer cztery trening otwarty dla publiczności miała Maja Chwalińska. Polska tenisistka przygotowywała się do sobotniego finału wielkoszlemowego French Open, w którym zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andriejewą.

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Dla obu tenisistek dojście do finału turnieju wielkoszlemowego to największy sukces w karierze. Andriejewa w przeszłości grała już jednak w półfinałach najważniejszych tenisowych imprez, natomiast Chwalińska do French Open 2026 przystąpiła jako... kwalifikantka.

Będzie to pierwsze bezpośrednie starcie Chwalińskiej i Andriejewej.

Godzina finału Chwalińskiej. O której Chwalińska gra w finale Roland Garros?

Godzina finału Roland Garros 2026, w którym Chwalińska zmierzy się z Andriejewą, to 15.00. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę 6 czerwca.

BS, PAP