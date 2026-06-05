Po pierwszej połowie spotkania w Harrison było 1:1 po golach Patrika Schicka dla Czechów w 11. minucie i Williama Fajardo w 40. dla Gwatemali. Po tym, jak w drugiej połowie trener Czechów Miroslav Koubek dokonał wielu zmian w składzie, zwycięstwo zapewnili jego drużynie Tomas Chory w 72. minucie oraz Denis Visinsky siedem minut później.

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Meksykanie nie zaczęli meczu z Serbami najlepiej, ich rywalom prowadzenie w 19. minucie zapewnił Petar Stanić. Johan Vazquez wyrównał jednak w 34., a jego zespół objął prowadzenie w doliczonym czasie gry pod koniec pierwszej połowy, gdy samobójczą bramkę zdobył Stefan Bukinac. W drugiej części spotkania Raul Jimenez w 57. minucie podwyższył wynik, który wynosił już 4:1 15 minut później po kolejnym samobójczym golu, tym razem Adema Avdica. Trafienie na 5:1 zanotował w 90. minucie Luis Chavez.

Od końcówki maja do meczu otwarcia MŚ 11 czerwca, Meksyk - RPA, zostanie rozegranych łącznie ponad 60 spotkań towarzyskich z udziałem uczestników mundialu, wiele z nich na terenie USA. Jako ostatnia, zaledwie 15 godzin przed początkiem MŚ, zaprezentuje się Austria, w starciu z Gwatemalą w Pasadenie.

Polska rywalizowała ostatnio z zespołami, które - podobnie jak Biało-Czerwoni - nie zakwalifikowały się do mundialu. W niedzielę we Wrocławiu podopieczni selekcjonera Jana Urbana ulegli Ukrainie 0:2, a w środę zremisowali w Warszawie z Nigerią 2:2.

PAP