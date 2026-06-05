Grały rywalki Polek. Oto wynik

Na turnieju w Nankinie Polki trafiły do grupy z Belgijkami, Czeszkami, Serbkami i Chinkami. Za podopiecznymi Stefano Lavariniego już dwa mecze. Wygrały one 3:2 z Belgią i 3:0 z Czechami.

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W piątek obie drużyny, które przegrały z Polkami, zagrały między sobą. W pierwszym secie Czeszki zwyciężyły 25:20. W drugim gra była jeszcze bardziej wyrównana, ale nasze południowe sąsiadki znów okazały się lepsze. Tym razem przy wyniku 25:22.

Trzecia partia to dominacja Czeszek. Wygrały one 25:15 i w konsekwencji cały mecz 3:0.

O 13:30 Polki zmierzą się z Serbkami.

Belgia - Czechy 0:3 (20:25, 22:25, 15:25)