Grały rywalki Polek. Oto wynik

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Polskie siatkarki rozpoczęły rozgrywki Ligi Narodów od dwóch zwycięstw. Najpierw pokonały 3:2 Belgię, a później 3:0 Czechy. Teraz obie drużyny, które przegrały z Biało-Czerwonymi, zmierzyły się ze sobą. Triumfowały Czeszki 3:0 (25:20, 25:22, 25:15).

Siatkarka w czerwonej koszulce odbija piłkę nad siatką, podczas gdy siatkarka w niebieskiej koszulce szykuje się do ataku.
fot. FIVB
Czeszki pokonały Belgijki w Lidze Narodów

Na turnieju w Nankinie Polki trafiły do grupy z Belgijkami, Czeszkami, Serbkami i Chinkami. Za podopiecznymi Stefano Lavariniego już dwa mecze. Wygrały one 3:2 z Belgią i 3:0 z Czechami.

 

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W piątek obie drużyny, które przegrały z Polkami, zagrały między sobą. W pierwszym secie Czeszki zwyciężyły 25:20. W drugim gra była jeszcze bardziej wyrównana, ale nasze południowe sąsiadki znów okazały się lepsze. Tym razem przy wyniku 25:22.

 

Trzecia partia to dominacja Czeszek. Wygrały one 25:15 i w konsekwencji cały mecz 3:0. 

 

O 13:30 Polki zmierzą się z Serbkami. 

 

Belgia - Czechy 0:3 (20:25, 22:25, 15:25)

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LIGA NARODÓWSIATKÓWKA
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