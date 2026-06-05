Gwiazdy sportu paralimpijskiego wystartują w zawodach Enea IRONMAN 70.3 Warsaw

Stało się już tradycją, że reprezentanci Polskiego Komitetu Paralimpijskiego podczas zawodów z tego cyklu mogą się sprawdzić w dyscyplinie, w której czują się mocni – na etapie pływackim, rowerowym lub biegowym.

Zaczęło się od wspólnych sztafetowych startów w ramach projektu "Niezwykła Drużyna", który wspiera poprawę dostępu do sportu dla dzieci z niepełnosprawnościami. Tak będzie i tym razem, a także podczas wszystkich tegorocznych zawodów z cyklu IRONMAN Poland – prócz Warszawy również w Gdyni (19 lipca), Krakowie (2 sierpnia) i Poznaniu (30 sierpnia). W stolicy wystartują też jednak trzy sztafety pod szyldem Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, a Wojciech Makowski podejmie się startu indywidualnego.

Sztafety i nie tylko

W najbliższą niedzielę w rywalizacji sztafet triathlonowych udział wezmą:

● Katarzyna Czechowska – sport od zawsze był ważną częścią jej życia. To była triathlonistka, a dziś zawodniczka VeloAktiv Kraków, gdzie po wypadku odnalazła nową sportową drogę w parakolarstwie i parapływaniu. W 2025 r. startowała w sztafetach PKPar w zawodach z cyklu IRONMAN. W tym roku w Warszawie ponownie odpowiadać będzie za etap pływacki w sztafecie o nazwie "Polski Komitet Paralimpijski". Razem z nią w drużynie wystąpi…

● Witold Misztela – kolarz, maratończyk oraz zawodnik narciarstwa biegowego i alpejskiego. Miłośnik sportów wytrzymałościowych i ekstremalnych, który nieustannie szuka nowych wyzwań i od lat udowadnia, że aktywność nie zna ograniczeń. Regularnie osiąga czołowe wyniki w biegu Wings for Life World Run, gdzie w kategorii zawodników poruszających się na wózkach pokonuje jedne z najdłuższych dystansów na świecie. Podczas Enea IRONMAN 70.3 Warsaw zobaczymy go zarówno na trasie kolarskiej, jak i biegowej, którą pokona na wózku.

● Rafał Szumiec – członek kadry narodowej w parakolarstwie szosowym oraz dwukrotny paralimpijczyk. Reprezentował Polskę podczas igrzysk w Vancouver 2010 w paranarciarstwie alpejskim, a także w Tokio 2020 w parakolarstwie szosowym. Na co dzień aktywnie promuje parakolarstwo szosowe, szczególnie na handbike’ach, oraz prowadzi klub VeloAktiv, w którym szkoli kolejne pokolenia zawodników. Podczas Enea IRONMAN 70.3 Warsaw wystartuje w sztafecie o nazwie "Polski Komitet Paralimpijski 2" na etapie kolarskim. Pływacko rozpocznie ją Dominik Szumiec, a biegiem zakończy Łukasz Szumiec.

● Oliwia Jabłońska – trzykrotna medalistka igrzysk paralimpijskich, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy. Specjalizująca się w stylu dowolnym i motylkowym parapływaczka od lat należy do światowej czołówki swojej dyscypliny. Podczas Enea IRONMAN 70.3 Warsaw będzie reprezentować sztafetę o nazwie "Polski Komitet Paralimpijski 3" – oczywiście na etapie pływackim. W kolejnym etapie na rowerze pojedzie…

● Sławomir Gorzkowicz – paralimpijczyk z Londynu 2012, były reprezentant Polski w koszykówce na wózkach. Po zakończeniu kariery na parkiecie nie rozstał się ze sportem i dziś rywalizuje w parakolarstwie oraz paranarciarstwie biegowym. Podczas Enea IRONMAN 70.3 Warsaw dystans pokona na handbike'u. Start sztafety biegiem zakończy natomiast…

● Witold Skupień – czterokrotny paralimpijczyk (Soczi 2014, Pjongczang 2018, Pekin 2022 i Mediolan-Cortina 2026), mistrz świata oraz medalista mistrzostw świata w biegach narciarskich. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich parasportowców zimowych, który z powodzeniem odnajduje się również poza trasami narciarskimi.

● Zbigniew Maciejewski – parakolarz szosowy, brązowy medalista igrzysk paralimpijskich w Paryżu 2024 w jeździe indywidualnej na czas oraz medalista mistrzostw świata w parakolarstwie szosowym. Należy do ścisłej światowej czołówki swojej dyscypliny, regularnie reprezentując Polskę na najważniejszych imprezach międzynarodowych. W ubiegłym roku z powodzeniem występował w sztafetach z cyklu IRONMAN, a podczas Enea IRONMAN 70.3 Warsaw ponownie zobaczymy go na etapie kolarskim w sztafecie o nazwie "Niezwykła Drużyna Citi Handlowy 3". Na etapie pływackim rozpocznie ją Grzegorz Gronek, a biegiem zakończy Bartosz Strojek.

● Krzysztof Plewa – parakolarz i paranarciarz biegowy, który z powodzeniem rywalizuje zarówno latem, jak i zimą. Na handbike'u startuje w najważniejszych zawodach parakolarskich na świecie, a po zakończeniu sezonu kolarskiego zamienia go na narty biegowe, odnosząc sukcesy także na śniegu. Dwukrotny uczestnik zimowych igrzysk paralimpijskich – startował w Pekinie 2022 i Mediolanie-Cortinie 2026. Podczas Enea IRONMAN 70.3 Warsaw wystąpi w sztafecie "Niezwykła Drużyna Citi Handlowy 6" na etapie kolarskim. Etap pływacki będzie zadaniem Wojciecha Krynickiego, a biegowy Adama Piotraka.

Całą trasę Enea IRONMAN 70.3 Warsaw pokona natomiast Wojciech Makowski. To srebrny medalista igrzysk paralimpijskich w Rio de Janeiro 2016 oraz wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy w parapływaniu. Specjalizujący się w stylu grzbietowym i dowolnym niewidomy sportowiec po zakończeniu wyczynowej kariery nie rozstał się ze sportem. Od pewnego czasu trenuje paratriathlon, prowadzi również Stowarzyszenie "Ruchem do Zmian", wspierając osoby z niepełnosprawnościami w aktywności fizycznej. W ubiegłorocznej edycji IRONMAN 70.3 Warsaw wystartował w sztafecie na etapie biegowym, w tym roku podejmie wyzwanie na pełnym dystansie. Na trasach pływackiej, kolarskiej i biegowej towarzyszyć mu będzie przewodnik.

fot. Materiały prasowe Gwiazdy sportu paralimpijskiego wystartują w zawodach Enea IRONMAN 70.3 Warsaw

Przyjdź na piknik i kibicuj

Trasa Enea IRONMAN 70.3 Warsaw rozpocznie się w Porcie Nieporęt nad Jeziorem Zegrzyńskim, gdzie do przepłynięcia będzie pętla o długości 1,9 km, następnie 90-kilometrowa trasa rowerowa m.in. drogą wzdłuż Kanału Żerańskiego i Wisłostradą doprowadzi do okolic stadionu Polonii, skąd na trzy pętle ulicami Konwiktorską, Bonifraterską, Miodową, Krakowskim Przedmieściem i Nowym Światem wyruszą biegacze. Metę zlokalizowano nad Wisłą, w Multimedialnym Parku Fontann.

Tam też 6 i 7 czerwca w godz. 10-17 odbędzie się Piknik Paralimpijski, organizowany przez Polski Komitet Paralimpijski. To dwudniowe spotkanie, które łączy sport i świetną zabawę dla całych rodzin. Uczestnicy pikniku będą mieli niepowtarzalną okazję do kibicowania sportowcom oraz spróbowania swoich sił w różnych dyscyplinach paralimpijskich – parawioślarstwie, szermierce na wózkach, parabadmintonie, parakolarstwie i siatkówce na siedząco. Będzie również niezwykła strefa dostępności, a gośćmi specjalnymi będą medaliści igrzysk paralimpijskich.

fot. Materiały prasowe Gwiazdy sportu paralimpijskiego wystartują w zawodach Enea IRONMAN 70.3 Warsaw

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