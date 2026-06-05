Kolejny transfer w PlusLidze! 19-letni reprezentant Polski wzmocni drużynę

Szykują się zmiany przed przyszłym sezonem PlusLigi. Oprócz pozyskania utalentowanego atakującego drużyna z Suwałk zmieniła również trenera. Na tym stanowisku zobaczymy Piotra Grabana, który będzie łączył pracę w klubie z prowadzeniem reprezentacji Polski U-22. To właśnie tam przekonał się o ogromnym talencie Maksymiliana Łysonia.

ZOBACZ TAKŻE: Transfer z PlusLigi do Włoch. "Wniesie jakość i międzynarodowe doświadczenie"

Młody zawodnik zdążył już zabłysnąć w reprezentacji do lat 19. W ubiegłym sezonie, podczas jednego z meczów z Koreą Południową, zdobył aż 37 punktów i osiągnął 62-procentową skuteczność w ataku. Zachwycał również podczas mistrzostw Polski juniorów, gdzie został uznany za najlepszego atakującego turnieju, a także wybrano go MVP zawodów.

Jego rywalem do miejsca w wyjściowym składzie będzie o 13 lat starszy Bartosz Filipiak. Dla Maksa będzie to ogromna szansa, ponieważ do tej pory występował na poziomie II ligi. Zarząd drużyny z Suwałk nie ukrywa zadowolenia z pozyskania 19-latka.

- Fakt, że najlepszy zawodnik i MVP Mistrzostw Polski Juniorów, a także reprezentant kraju w kadrze U-22 wybiera Ślepsk Malow Suwałki na miejsce swojego siatkarskiego rozwoju, napawa nas wielką dumą. Maksymilian to chłopak o nieprzeciętnym talencie i fantastycznych perspektywach. W nadchodzącym sezonie czeka go sportowa rywalizacja z Bartoszem Filipiakiem. Bartek to prawdziwy fundament naszej drużyny, a jego niesamowita etyka pracy i siatkarska klasa to wartości, z których Maks może czerpać pełnymi garściami. Wierzymy, że możliwość trenowania i walki o miejsce na parkiecie u boku tak znakomitego i klasowego zawodnika wyzwoli w Maksie dodatkowe pokłady ambicji, a nam jako klubowi przyniesie wiele radości z ich postawy na boisku - przekazał prezes zarządu Ślepska Malow Suwałki w oficjalnym komunikacie.

IB, Polsat Sport