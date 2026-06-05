Iwo Baraniewski - Junior Tafa. Wynik walki UFC. Kto wygrał? Skrót walki Baraniewski - Tafa
Iwo Baraniewski - Junior Tafa to walka podczas najbliższej gali UFC Fight Night 278. Kto wygrał walkę Baraniewski - Tafa? Jaki był wynik pojedynku Baraniewski - Tafa? Skrót walki Baraniewski - Tafa będzie dostępny tuż po zakończeniu starcia.
Czas na kolejną walkę utalentowanego Polaka w UFC. Baraniewski przebojem wdarł się w szeregi największej organizacji MMA na świecie, wygrywając obie walki w pierwszych rundach.
W trzecim starciu zmierzy się z Juniorem Tafą. Pierwotnie rywalem Baraniewskiego miał być Billy Elekana, ale wypadł z pojedynku z Polakiem z powodu kontuzji.
Jak tym razem Baraniewski poradzi sobie w walce UFC?
Baraniewski - Tafa. Wynik walki UFC. Kto wygrał?
Wynik walki Baraniewski - Tafa poznamy w nocy z soboty na niedzielę. O tym, kto wygrał walkę Baraniewski - Tafa, poinformujemy tuż po jej zakończeniu.
Skrót walki Baraniewski - Tafa:
Skrót walki Baraniewski - Tafa będzie dostępny tuż po zakończeniu pojedynku UFC.Przejdź na Polsatsport.pl