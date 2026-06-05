Iwo Baraniewski - Junior Tafa. Wynik walki UFC. Kto wygrał? Skrót walki Baraniewski - Tafa

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Iwo Baraniewski - Junior Tafa to walka podczas najbliższej gali UFC Fight Night 278. Kto wygrał walkę Baraniewski - Tafa? Jaki był wynik pojedynku Baraniewski - Tafa? Skrót walki Baraniewski - Tafa będzie dostępny tuż po zakończeniu starcia.

Michał Baraniewski pozuje przed budynkiem lotniska.
fot. Instagram
Iwo Baraniewski - Junior Tafa. Wynik walki UFC. Kto wygrał? Skrót walki Baraniewski - Tafa

Czas na kolejną walkę utalentowanego Polaka w UFC. Baraniewski przebojem wdarł się w szeregi największej organizacji MMA na świecie, wygrywając obie walki w pierwszych rundach. 

 

W trzecim starciu zmierzy się z Juniorem Tafą. Pierwotnie rywalem Baraniewskiego miał być Billy Elekana, ale wypadł z pojedynku z Polakiem z powodu kontuzji.

 

Jak tym razem Baraniewski poradzi sobie w walce UFC?

Baraniewski - Tafa. Wynik walki UFC. Kto wygrał?

Wynik walki Baraniewski - Tafa poznamy w nocy z soboty na niedzielę. O tym, kto wygrał walkę Baraniewski - Tafa, poinformujemy tuż po jej zakończeniu.

Skrót walki Baraniewski - Tafa:

Skrót walki Baraniewski - Tafa będzie dostępny tuż po zakończeniu pojedynku UFC.

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IWO BARANIEWSKIMMASPORTY WALKI
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