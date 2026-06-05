Kolejna porażka Polek. "Biało-Czerwone" ostatnie w grupie, ale... wciąż z szansą na mundial

"Biało-Czerwone" rozpoczęły walkę o przyszłoroczny mundialu od remisu 2:2 z wyżej notowaną Holandią. W drugim spotkaniu poprzeczka ustawiona była jednak jeszcze wyżej, gdyż ekipa trener Niny Patalon mierzyła się na wyjeździe z Francuzkami, mającymi za sobą całkiem udany ubiegły rok. "Trójkolorowe" odpadły co prawda w ćwierćfinale mistrzostw Europy, przegrywając po rzutach karnych z Niemkami, ale z rozgrywek Ligi Narodów UEFA wróciły z brązem. Mimo obiecującego początku, podopieczne trener Niny Patalon, grające całą drugą połowę w dziesiątkę, przegrały ostatecznie na wyjeździe 1:4.

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Największym zaskoczeniem in minus było kwietniowe zgrupowanie, podczas którego naszym reprezentantkom nie udało się zdobyć ani jednego punktu w dwumeczu z Irlandią. Polki przegrały na własnym stadionie 2:3, a cztery dni później uległy na wyjeździe 0:1 i po czterech spotkaniach eliminacji MŚ zamykały tabelę Grupy 2, mając w dorobku zaledwie jeden punkt, a biorąc pod uwagę to, że "Biało-Czerwonym" zostały do rozegrania starcia z najtrudniejszymi rywalkami w grupie, czyli Francuzkami i Holenderkami, szanse na poprawę tej pozycji były minimalne...

Podopieczne Niny Patalon rozpoczęły odważnie i już w 5. minucie miały okazję, która pachniała golem. Po aucie z lewej strony boiska piłkę w polu karnym miała Ewa Pajor, ale snajperka Barcelony uderzyła nieczysto i futbolówka przeszła daleko obok prawego słupka francuskiej bramki. W odpowiedzi przyjezdne postraszyły naszą kadrę za sprawą strzału Delphine Cascarino, ale na posterunku była Kinga Seweryn, która zdołała odbić uderzenie zawodniczki London City Lionesses. Z minuty na minutę przewaga "Trójkolorowych" rosła, ale ich akcje albo przerywały polskie defensorki, albo znakomicie między słupkami spisywała się Seweryn.

W 43. minucie piłka zatrzepotała we francuskiej siatce. Po dośrodkowaniu Pauliny Tomasiak z rzutu rożnego z prawej strony boiska Constance Picaud ubiegła szykującą się do uderzenia głową Oliwię Woś i zdołała złapać futbolówkę, ale po chwili wypuściła ją z rąk, a ta - po odbiciu się od nogi bramkarki - wtoczyła się do bramki. Angielska arbiter Kirsty Dowle nie uznała jednak trafienia, odgwizdując faul naszej obrończyni na golkiperce przyjezdnych.

Druga połowa rozpoczęła się po myśli Francuzek, które zamieniły na gola już pierwszą groźniejszą akcję. Sakina Karchaoui odebrała piłkę wprowadzonej po przerwie Milenie Kokosz w środkowej strefie boiska, popędziła kilkadziesiąt metrów, a następnie świetnym prostopadłym podaniem uruchomiła wbiegającą w pole karne Melvine Malard, która w sytuacji sam na sam z Kingą Seweryn trafiła - po nodze naszej bramkarki - na 1:0 dla "Trójkolorowych".

W 63. minucie było już 2:0 dla przyjezdnych. Sandy Baltimore kapitalnym zwodem minęła na lewej stronie boiska Wiktorię Zieniewicz, a następnie - po szybkiej wymianie podań z Melvine Malard - wpadła lewą stroną w pole karne i potężnym uderzeniem lewą nogą w krótki róg pokonała Kingę Seweryn.

Mimo kilku okazji z obu stron więcej goli już nie padło. "Biało-Czerwone" przegrały z Francuzkami 0:2 i zajęły ostatnie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej.

Pocieszające jest to, że czerwcowe mecze nie będą dla Polek ostatnimi w walce o historyczny awans na mundial. Gra w elicie sprawiła, że "Biało-Czerwone" o mistrzostwa świata powalczą jeszcze w barażach, które odbędą się w listopadzie i grudniu 2026.

Eliminacje MŚ 2027

Polska - Francja 0:2 (0:0)

Bramki: Melvine Malard 47, Sandy Baltimore 63

Polska: Kinga Seweryn - Wiktoria Zieniewicz, Oliwia Woś, Paulina Dudek, Martyna Wiankowska - Patrycja Sarapata (46' Weronika Araśniewicz), Adriana Achcińska (75' Gabriela Grzybowska), Ewelina Kamczyk (46' Milena Kokosz) - Paulina Tomasiak, Ewa Pajor, Weronika Zawistowska (64' Klaudia Maciążka)

Francja: Constance Picaud - Alice Sombath (81' Melween N'Dongala), Maelle Lakrar, Thiniba Samoura, Selma Bacha - Grace Geyoro (87' Clara Mateo), Oriane Jean-Francois - Delphine Cascarino (67' Vicki Becho), Sakina Karchaoui, Sandy Baltimore (81' Anaele Le Moguedec) - Melvine Malard (68' Marie-Antoinette Katoto)

Żółte kartki: Paulina Dudek, Martyna Wiankowska (Polska) - Maelle Lakrar (Francja)

Sędziowała: Kirsty Dowle (Anglia).