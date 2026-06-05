Koniec z mitem 10 000 kroków dziennie. Naukowcy ustalili, ile naprawdę trzeba chodzić

Wyniki metaanalizy opublikowanej w 2025 roku na łamach "Lancet Public Health” podważają popularne przekonanie. Badacze przeanalizowali dane ponad 160 tysięcy osób i ustalili, że wystarczy już 7000 kroków dziennie, aby znacznie zmniejszyć ryzyko poważnych problemów zdrowotnych. Skąd więc wziął się mit 10 000 kroków?

Nie musisz robić 10 000 kroków dziennie

Choć przez lata próg 10 000 kroków dziennie wskazywany był jako zalecane minimum do utrzymania dobrej sprawności fizycznej, to jednak czas go obalić. Wszystko za sprawą badań wykonanych przez naukowców z Australii, Norwegii i Hiszpanii pod przewodnictwem dr Melody Ding z Uniwersytetu w Sydney. Wyniki przedstawiono w artykule opublikowanym w czasopiśmie medycznym „Lancet Public Health” w 2025 roku.



Przebadano 160 000 dorosłych osób z całego świata. Zestawiono wpływ wykonywania 2000 i 7000 kroków dziennie na sprawność mózgu czy ryzyko wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych, np. demencji starczej, raka czy chorób układu sercowo-naczyniowego.



Wyniki są optymistyczne. Okazało się, że wystarczy już 7000 kroków dziennie, aby zmniejszyć ryzyko:

● demencji o 38 proc.,

● chorób układu krążenia o 25 proc.,

● depresji o 22 proc.,

● upadków o 28 proc.,

● nowotworów o 6 proc.

10 000 kroków dziennie to mit. Skąd wzięła się ta liczba?

Historia liczby 10 000 kroków sięga 1965 roku, gdy japońska firma Yamasa Tokei Keiki wypuściła na rynek pierwszy krokomierz o nazwie "manpo-kei", co dosłownie oznacza "licznik dziesięciu tysięcy kroków". Premiera nastąpiła tuż po igrzyskach olimpijskich w Tokio w 1964 roku.



Jak podaje Popular Science, cel 10 000 kroków nie miał wówczas żadnego oparcia w badaniach naukowych. - To była liczba zmyślona w tym sensie, że 10 000 brzmi dobrze, łatwo ją zapamiętać - powiedziała I-Min Lee, epidemiolog z Harvard Medical School w wywiadzie dla portalu. Od wielu lat liczba ta jest chętnie wykorzystywana przez dostawców aplikacji fitness i organizacje promujące zdrowy styl życia.



Stała się niejako nieoficjalnym standardem. Dla wielu osób codzienne przekraczanie tego progu może być nie lada wyzwaniem. Badania dowodzą jednak, że wystarczy już 7 000 kroków, aby znacznie poprawić stan zdrowia i kondycję.

Ważniejszy jest czas aktywności

Wytyczne zdrowotne opracowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wskazują na rekomendowany czas aktywności fizycznej i nie ma w nich ani słowa o minimalnej liczbie kroków.



Nowe ustalenia potwierdzają, że dbanie o zdrowie nie musi oznaczać wielu wyrzeczeń. Zamiast skupiać się na granicy 10 000 kroków, warto regularnie się ruszać i dostosować rodzaj aktywności, jej tempo oraz częstotliwość do swoich możliwości.

Polsat Sport