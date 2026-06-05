Koszmar przed półfinałem Roland Garros! Tenisista nie wyszedł na kort. Walkower

Na profilu Roland Garros podano, że Matteo Arnaldi nie wyjdzie na kort z powodu infekcji wirusowej. "Wracaj do zdrowia, Matteo" - przekazano.

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Wiemy zatem, że w finałowym starciu Flavio Cobolli zmierzy się z Alexandrem Zverevem, który pokonał w pierwszym półfinale Jakuba Mensika 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

Arnaldi awansował do półfinału po środowym zwycięstwie nad Matteo Berrettinim, który był zmuszony przedwcześnie opuścić kort. To wyjątkowo niefortunny splot wydarzeń.

Wielki finał Roland Garros odbędzie się w niedzielę 7 czerwca. Początek zaplanowano na godz. 15.