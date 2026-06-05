Koszmar przed półfinałem Roland Garros! Tenisista nie wyszedł na kort. Walkower

Tenis

Matteo Arnaldi wycofał się z półfinałowego spotkania Roland Garros - podano w oficjalnym komunikacie. Tym samym poznaliśmy drugiego finalistę turnieju.

Tenisista na korcie ziemnym z rakietą w ręku.
fot. PAP
Flavio Cobolli zagra w finale z Alexandarem Zverevem

Na profilu Roland Garros podano, że Matteo Arnaldi nie wyjdzie na kort z powodu infekcji wirusowej. "Wracaj do zdrowia, Matteo" - przekazano.

 

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Wiemy zatem, że w finałowym starciu Flavio Cobolli zmierzy się z Alexandrem Zverevem, który pokonał w pierwszym półfinale Jakuba Mensika 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

 

Arnaldi awansował do półfinału po środowym zwycięstwie nad Matteo Berrettinim, który był zmuszony przedwcześnie opuścić kort. To wyjątkowo niefortunny splot wydarzeń.

 

Wielki finał Roland Garros odbędzie się w niedzielę 7 czerwca. Początek zaplanowano na godz. 15.

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