Kulisy sporu w PKOL. Jak polski sport zjednoczył się wokół walki o odwołanie prezesa Piesiewicza

Polsat Sport: 29 maja delegacja z wami w składzie, reprezentująca 82 członków organizacji prawnych Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dostarczyła podpisy do PKOl-u. Czy czujecie się panowie nieformalnymi liderami opozycji wobec Radosława Piesiewicza?

Krzysztof Wiłkomirski (Prezes Polskiego Związku Judo): Ja zupełnie się tak nie czuję i nie mam takiej potrzeby. Wysyłając maile do związków, zastanawiałem się nawet, czy mam się podpisać. Uznałem jednak, że ktoś musi firmować się nazwiskiem, by to uwiarygodnić. To nie jest głos tylko mój czy Rafała (Rafała Szlachty - przyp. red.). To jest głos całego środowiska. Podpisało się ponad trzy czwarte członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Ta wola większości jest bardzo wyrazista. Jak wyglądała procedura zbierania głosów? Czy była czasochłonna?

Rafał Szlachta (Prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Sportu i Turystyki): Była, bo PKOl liczy 106 członków i z wieloma osobami trzeba było rozmawiać. Proces potoczył się jednak trochę inaczej, niż zakładaliśmy. Bardzo szybko wszyscy zaczęli kontaktować się między sobą. Prezesi dzwonili do prezesów, członkowie do członków. Informacja rozeszła się błyskawicznie. W ciągu dwóch tygodni udało się zebrać tak dużą liczbę podpisów, co pokazuje nie tylko sprawczość środowiska, ale przede wszystkim ogromną chęć zmian.

Czy zbieranie podpisów przebiegało zgodnie z waszymi oczekiwaniami?

Krzysztof Wiłkomirski: W większości nawet nie trzeba było nikogo przekonywać. Część podpisów spłynęła tego samego dnia lub dzień później. Oczywiście były związki, które potrzebowały czasu na konsultacje z prawnikami czy członkami swoich władz. Liczyliśmy, że uda się zdobyć wymagane dwie trzecie głosów, ale wiedzieliśmy, że będzie to wyzwanie. Że czasami część osób może obawiać się różnego typu odwetu, jeżeli pod takim wnioskiem się podpisze. Byliśmy więc szczęśliwi, kiedy zbliżyliśmy się do tych dwóch trzecich, później okazało się, że to jest znacznie więcej i ta większość jest niezagrożona. Przebiegło to zdecydowanie korzystniej niż zakładaliśmy. Okazało się, że chętnych do tego, żeby zmienić sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim, jest znacznie więcej, niż się spodziewaliśmy.

O jakich odwetach mowa?

Krzysztof Wiłkomirski: W przeszłości zdarzały się sytuacje, w których osoby krytyczne wobec władz PKOl spotykały się z mniejszą przychylnością. Mogę podać przykład własnego związku. Mieliśmy zawartą umowę, wystawiliśmy zgodnie z nią fakturę, ale do dziś nie została rozliczona. Pomimo kierowanych do PKOl wiadomości nie otrzymaliśmy nawet odpowiedzi. Mam wrażenie, że związki, które nie były przychylne prezesowi, były marginalizowane.

A które związki wykazały się największą inicjatywą?

Rafał Szlachta: Polski Związek Judo, to bez wątpienia. Krzysiek wziął na swoje barki jedną z najważniejszych rzeczy, czyli formalności. Ktoś musiał tego maila fizycznie wysłać, ktoś musiał przygotować wniosek. A pozostali? Według mnie wszyscy jesteśmy równi. Po pierwszych 2-3 dniach rozdzwoniły się telefony. Wszyscy potrzebowaliśmy tej komunikacji. Rozeszło się to błyskawicznie. Zebranie tylu podpisów w tak szybkim czasie to, mówiąc sportowo, był po prostu sprint.

Krzysztof Wiłkomirski: Nie ma tak naprawdę bohaterów. Wszystkie osoby, które się podpisały, są równe. I chciałbym, żebyśmy tak podchodzili do członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na sam koniec wszyscy jesteśmy sportową rodziną i chciałbym, żebyśmy tak to odbierali - jako wolę większości, a nie poszczególnych osób.

Co było najtrudniejsze w tej procedurze?

Krzysztof Wiłkomirski: Trzeba było się zmobilizować i wreszcie podjąć działanie. Przez ponad rok pojawiały się różne inicjatywy i próby pokazania skali niezadowolenia, ale były one podważane. Tym razem chcieliśmy przedstawić twarde dowody, że większość środowiska oczekuje zmian.

Czy były osoby, które deklarowały poparcie, a potem się wycofywały?

Rafał Szlachta: Wręcz przeciwnie. Poparcie stale rosło i nadal rośnie. Są osoby, które nie zdążyły podpisać wniosku albo miały obawy, ale deklarują, że podczas głosowania poprą zmiany, których szczerze oczekują. A co było najtrudniejsze? Weryfikacja podpisów. Trzeba było sprawdzać ich poprawność i zgodność danych z KRS. Przyzwyczajenie wielu prezesów do niewyraźnych podpisów to taka zwykła, ludzka rzecz, którą trzeba było weryfikować.

Jak ważne były konsultacje środowiskowe, ale także konsultacje prawne?

Rafał Szlachta: Oczywiście wielu prawników analizowało tę sprawę. Ale najważniejsze jest coś innego. Mamy stowarzyszenie, którego zdecydowana większość członków nie chce obecnego prezesa po tym wszystkim, co się do tej pory wydarzyło. Nie rozmawiamy o przecinkach w dokumentach, tylko o jasnej woli środowiska. Znakomita większość nie chce tej osoby na tym stanowisku i tę wolę należy uszanować.

Jakiej formalnej odpowiedzi spodziewacie się od "tej osoby na tym stanowisku"?

Krzysztof Wiłkomirski: Ja bym chciał wierzyć, że prezes będzie miał tyle uczciwości w sobie, że uszanuje wolę większości i zwoła nadzwyczajne walne, podda się tej weryfikacji i potem uszanuje ostatecznie wyniki głosowania.

A jeśli prezes Piesiewicz nie zwoła nadzwyczajnego zgromadzenia w terminie?

Krzysztof Wiłkomirski: Ścieżek jest tak naprawdę kilka, natomiast już wielokrotnie przekraczaliśmy granicę absurdu. Niezwołanie walnego zgromadzenia, który jest obowiązkiem statutowym i ustawowym zarządu, to byłaby zwykła ignorancja wobec głosu środowiska i wszystkich osób, które podpisały się pod wnioskiem.

Rafał Szlachta: To zakrawałoby już o dyktaturę. Byłoby to również zaprzeczeniem zasad funkcjonowania stowarzyszenia. Członkowie wybierają prezesa i mają prawo go odwołać. Najwyższą władzą jest walne zgromadzenie, a nie jedna osoba.

Na 15 czerwca planowane jest Zgromadzenie Sprawozdawcze PKOl. Czy spodziewacie się kolejnego uniku Radosława Piasewicza?

Rafał Szlachta: Spodziewamy się, szczerze mówiąc, wielu różnych uników, ponieważ ten prezes do tej pory z tego słynął. Od prawie początku sprawowania swojej prezesury w różnych momentach pokazywał, jak sprytnie potrafi przeróżnych sytuacji unikać i próbować pokazywać je w innej perspektywie. Chyba największy zarzut to to, co słyszymy od członków zarządu, że decyzje w znakomitej części były podejmowane jednoosobowo przez prezesa. Reszta dowiadywała się po fakcie. To jest niewyobrażalne, bo to nie jest jednoosobowa firma, to jest stowarzyszenie, gdzie członkami są wszystkie związki i organizacje sportowe. Mamy też zarząd, który powinien decyzje strategiczne podejmować w szerokim gronie.

Kiedy już uda się doprowadzić do głosowania, to będzie to głosowanie jawne czy tajne?

Krzysztof Wiłkomirski: Głosowanie osobowe musi być tajne. Prezes uważa, że to jest jego szansa. Mnie się wydaje, że wręcz odwrotnie. Są związki, które ostatecznie nie zdecydowały się podpisać wniosku, ale powiedziały, że w takim głosowaniu jednak chciałyby zmiany i zagłosują zgodnie ze swoim sumieniem. Więc o wynik na ten moment jestem spokojny. Bardziej obawiam się o to, że prezes będzie tutaj manipulował, będzie starał się przeciągać, odwoływać. Nawet w przeszłości mieliśmy takie sytuacje, że zarządy były odwoływane, więc możemy się spodziewać naprawdę wszystkiego. W ostatnim momencie, kiedy próbowaliśmy złożyć ten wniosek, to przecież nie zostaliśmy wpuszczeni do siedziby PKOl-u. Jestem członkiem zarządu, a nie pozwolono mi wejść do biura. To już jest naprawdę kuriozalna sytuacja, ale pokazuje, jak w tej chwili funkcjonuje Polski Komitet Olimpijski, jakie decyzje podejmuje właściwie jednoosobowo prezes Piesiewicz. Jak już zostało powiedziane, nieliczenie się nie tylko z członkami zarządu, ale także z prawem jest bliskie dyktaturze.

Rafał Szlachta: Procedura jest jasna, teraz czekamy jeszcze do poniedziałku, ponieważ wtedy mija te 9 dni, w których ten wniosek powinien zostać administracyjnie zatwierdzony. Wtedy powinna zostać rozesłana informacja o tym, kiedy będzie zwołane nadzwyczajne walne zebranie. Musi się ono odbyć do 30 dni od momentu, kiedy złożyliśmy wniosek.

Czy statut PKOl-u wymaga w takim razie zmian?

Krzysztof Wiłkomirski: Statut wymaga ogromnych zmian. Osoby, które go tworzyły, zakładały, że osoba decyzyjna będzie uczciwa i będzie postępowała zgodnie z honorem, zasadami fair play i szanowała wszystkie wartości olimpijskie. Mając już takie doświadczenia, trzeba będzie popracować nad statutem nie tylko w tym aspekcie, ale zastosować go też do norm ustawowych w Polsce i na świecie. Myślę, że pracy będzie nad statutem bardzo dużo, ale trzeba ją przeprowadzić w sposób rozsądny. Nie może być to opisane na kolanie, na szybko, bo w ten sposób byśmy na pewno dopuścili się znowu wielu błędów, a ponieważ to jest pewnego rodzaju biblia stowarzyszenia, to musimy teraz wspólnie usiąść, poprosić też o wsparcie najlepszych prawników po to, żeby na przyszłość już starać się nie doprowadzić do sytuacji, w której statut będzie pozwalał na tak wielkie manipulacje, jak są w tej chwili.

Ale ten statut mówi o tym, co się wydarzy, kiedy prezes zostanie odwołany?

Rafał Szlachta: Oczywiście, statut reguluje takie sytuacje. Przede wszystkim jednak jasno wskazuje, że najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zgromadzenie, czyli wszyscy członkowie. Dziś obserwujemy próby interpretowania przepisów w taki sposób, by za wszelką cenę utrzymać się na stanowisku. To bardzo źle świadczy o osobie, która chce pozostać na funkcji niezależnie od woli środowiska. Nie chodzi wyłącznie o fakt, że zdecydowana większość członków PKOl-u chce odwołania prezesa. Widzimy również, jaki jest społeczny i biznesowy odbiór Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O PKOl-u źle mówi się nie tylko w krajowym środowisku sportowym, ale również za granicą. Coraz wyraźniej widać też problem w relacjach z biznesem. Wiemy, że wiele firm nie chce angażować się we współpracę z Polskim Komitetem Olimpijskim. Mówimy o prywatnym biznesie, który trzyma się dziś od nas z daleka. Jeżeli prezes stał się jednym z powodów takiego stanu rzeczy i wpływa na negatywny odbiór organizacji, to właśnie dlatego powinien rozważyć odejście.

Krzysztof Wiłkomirski: Mam wrażenie, że pan Radosław Piesiewicz zachowuje się tak, jakby PKOl był jego własnością. Tymczasem każdy członek władz organizacji, zgodnie z prawem i statutem, może zostać odwołany. Nie ma stanowisk dożywotnich i powinniśmy o tym pamiętać. Polski Komitet Olimpijski jest dobrem narodowym, a funkcja prezesa została powierzona w zaufaniu. W mojej ocenie to zaufanie zostało zmarnowane. Mimo że prezes przekonuje, iż nie ma sobie nic do zarzucenia i uważa się za najlepszego prezesa w historii, odbiór społeczny jest zupełnie inny. Dziś wielu ludzi ocenia jego kadencję bardzo negatywnie. Uważam, że otrzymał swoją szansę, ale jej nie wykorzystał. Dlatego potrzebne są zmiany. Każdy kolejny miesiąc jego urzędowania jest miesiącem straconym dla PKOl-u.

Organizacja znajduje się obecnie w bardzo trudnym położeniu. Według badań, ponad 90 procent respondentów ocenia wizerunek PKOl-u negatywnie. W takiej sytuacji trudno oczekiwać, że prywatne firmy będą chciały wiązać własną markę z organizacją, której reputacja jest tak słaba. Nie należy się więc spodziewać znaczącego zainteresowania ze strony prywatnego biznesu. Spółki Skarbu Państwa funkcjonują na innych zasadach, ale prywatne przedsiębiorstwa kierują się przede wszystkim własnym interesem i oceną ryzyka wizerunkowego.

Dopóki sytuacja w PKOl-u się nie zmieni, trudno oczekiwać przełomu. Odbudowa reputacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego potrwa nie miesiące, lecz lata. Wierzę jednak, że jeśli środowisko sportowe pokaże, że zmierza we właściwym kierunku, firmy będą chciały uczestniczyć w tym procesie. Powinna to być wspólna misja sportu i biznesu. Aby tak się stało, partnerzy muszą mieć pewność, że inwestują w rozwój polskich sportowców i polskiego sportu, a nie w interesy pojedynczych osób. Tylko wtedy możliwe będzie odbudowanie zaufania i stworzenie stabilnych podstaw do dalszego rozwoju PKOl-u.

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