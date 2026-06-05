"Lewandowski zagrał najgorszy mecz w reprezentacji". Kosecki ostro po spotkaniu z Nigerią

Polska w środę 3 czerwca na PGE Narodowym zmierzyła się z narodową drużyną Nigerii. Biało-Czerwoni zremisowali to spotkanie 2:2, dzięki pięknemu trafieniu Przemysława Wiśniewskiego w doliczonym czasie drugiej połowy.

Jan Urban postanowił wystawić w wyjściowym składzie na to spotkanie Roberta Lewandowskiego. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski przebywał na murawie aż do ostatniego gwizdka.

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Postawę "Lewego" w środowym spotkaniu na antenie Polsatu Sport skomentował Roman Kosecki. Były piłkarz w programie "Kosa na Kosę" nie gryzł się w język.

- Nie boję się stwierdzenia, że w meczu z Nigerią Robert Lewandowski zagrał najgorszy mecz w reprezentacji Polski od kiedy w niej jest. Jego machanie rękami, niewykorzystywanie sytuacji i wracanie się do linii obrony po piłkę. Zrobił to, czego nie robił w Barcelonie. Tam Flick mu powiedział: "stoisz w polu karnym i strzelasz". Najgorszy mecz Lewandowskiego w reprezentacji Polski, jaki ja widziałem. Pozostawił wizerunek, który nie napawa optymizmem młodych zawodników - ocenił Kosecki.

Przypomnijmy, że Lewandowski ostatnio pożegnał się z Barceloną. Nadal nie wiadomo, gdzie Polak będzie występował w następnym sezonie.

- Wierzę, że ta sytuacja się szybko rozwiąże. Znajdzie klub, przyjedzie zadowolony i wesoły. Da to, co daje Chorwacji Modrić, czy Argentynie Messi - podsumował Kosecki.

Całość programu można obejrzeć w załączonym materiale wideo.

AA, Polsat Sport