Liga Narodów siatkarek. Wyniki i skróty piątkowych meczów

Quebec, Brasilia i Nankin to miasta, które goszczą siatkarki podczas pierwszego tygodnia zmagań w Lidze Narodów (3-7 czerwca). Osiemnaście reprezentacji rozpoczęło rywalizację w ósmej edycji tych prestiżowych rozgrywek.

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Polki grają w chińskim mieście Nankin. Na inaugurację zmierzyły się z Belgią i wygrały 3:2 (15:13 w tie-breaku). W drugim spotkaniu zagrały z reprezentacją Czech, pokonując rywalki 3:0. Ich kolejnymi rywalkami są Serbki.



Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Liga Narodów siatkarek 2026 - wyniki meczów (piątek 05.06):

2026-06-05: Brazylia - Dominikana 3:1 (23:25, 25:18, 25:11, 25:15)

2026-06-05: Kanada - Stany Zjednoczone 3:0 (25:22, 25:22, 30:28)

2026-06-05: Belgia - Czechy (08:45; Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

2026-06-05: Serbia – Polska (13.15; Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

2026-06-05: Dominikana - Bułgaria (21:15; Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

2026-06-05: Ukraina - Japonia (22:15, Polsat Sport 2, Polsat Box Go)