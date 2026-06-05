Liga Narodów siatkarek: Polska - Chiny. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć mecz?

Siatkarki reprezentacji Polski na turnieju w chińskim mieście Nankin rozpoczęły rywalizację w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na inaugurację pokonały Belgię 3:2 (15:13 w tie-breaku). W drugim spotkaniu zmierzyły się z Czeszkami i zwyciężyły 3:0. Trzecie starcie z reprezentacją Serbii było trudną przeprawą, którą rozstrzygnęła dopiero rywalizacja na przewagi w tie-breaku, wygrana przez Polki 17:15.

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Chinki otwarcia VNL 2026 nie mogą zaliczyć do udanych. Niespodziewanie przegrały 0:3 z reprezentacją Czech. W drugim spotkaniu miały lepsze i słabsze momenty, ale ostatecznie pokonały Tajlandię 3:2.

W ósmej edycji Ligi Narodów siatkarek gra osiemnaście reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej oraz 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz, czyli reprezentacja Chin, awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.

Polska - Chiny. Gdzie oglądać transmisję meczu?

Transmisja meczu Polska - Chiny w niedzielę 7 czerwca o godzinie 12.45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 12.00.

RM, Polsat Sport