Liga Narodów siatkarek: Polska - Serbia. Relacja live i wynik na żywo

Polskie siatkarki tegoroczną edycję Ligi Narodów rozpoczęły na turnieju w chińskim Nankin. Na inaugurację pokonały Belgię 3:2, a w drugim spotkaniu zagrały z reprezentacją Czech i odniosły zwycięstwo 3:0.

Zobacz także: Polska - Czechy. Skrót meczu Ligi Narodów siatkarek (WIDEO)

Trzecim rywalem ekipy trenera Stefano Lavariniego będzie Serbia. Ostatnia konfrontacja obu zespołów miała miejsce w maju. Podczas turnieju towarzyskiego w Genui Polki pewnie wygrały 3:0. Serbki na inaugurację VNL 2026 pokonały 3:0 Tajlandię.

Polska i Serbia rozegrały dotychczas ze sobą sześć spotkań w historii Ligi Narodów. Trzy pierwsze zakończyły się porażkami Polek (1:3 - 2018, 0:3 - 2019, 1:3 - 2021), a trzy kolejne zwycięstwami (3:0 - 2023, 3:1 - 2024, 3:1 - 2025). Polki w trzech ostatnich edycjach wywalczyły brązowe medale. Serbia ma w dorobku jeden brązowy krążek, po który sięgnęła w 2022 roku; w VNL 2025 zaprezentowała się słabo, zajmując dopiero piętnaste miejsce.

W Lidze Narodów siatkarek występuje osiemnaście reprezentacji. W fazie interkontynentalnej każda drużyna rozegra dwanaście spotkań - po cztery w każdym z trzech turniejów. Siedem najlepszych drużyn w tabeli oraz gospodarz (Chiny) zagrają w turnieju finałowym, który zostanie rozegrany w dniach 22-26 lipca w Makau.

Relacja na żywo i wynik meczu Polska - Serbia w piątek 5 czerwca o godzinie 13.30 na Polsatsport.pl.